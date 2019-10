Il figlio del boss | Così convinsi mio padre a pentirsi

Marina Ripa Di Meana - il figlio adottivo attacca Lucrezia Lante Della Rovere : Andrea, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, attacca Lucrezia Lante Della Rovere. In una lunga intervista all’Adnkronos il 56enne, che per 30 anni è stato accanto alla grande stilista e scrittrice, ha criticato il comportamento dell’attrice che, a suo dire, non avrebbe rispettato le ultime volontà Della madre. Tutto sarebbe iniziato qualche giorno fa quando Lucrezia, ospite de La Vita in Diretta, aveva affermato di non aver ...

Una Vita - trame spagnole : Lolita litiga con i Palacios per la scelta del nome del figlio : È stata una settimana molto intensa, quella appena trascorsa per i fan spagnoli che hanno seguito il famoso sceneggiato Una Vita. Oltre alle mancate nozze di Felipe e Marcia che non hanno coronato il loro sogno d’amore a causa dell’arrivo ad Acacias 38 di Santiago, i Palacios sono entrati nuovamente in conflitto. Tutto è iniziato quando Lolita (Rebeca Alemany) ha fatto sapere al marito Antonito (Alvaro Quintana) di voler dare il nome Abundio al ...

Elena Santarelli - un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e ...

Orrore negli USA - madre taglia i genitali del figlio di 3 anni con delle pinze : Brittany Nicole Lippincott, 29enne americana, ha letteralmente torturato il suo bambino. Lo ha affamato fino a renderlo uno scheletro, causandogli lesioni traumatiche. "La mamma mi faceva sedere al tavolo per vederla mangiare, diceva che non era il mio turno", ha raccontato il piccolo, che ora fortunatamente si è ripreso e sta bene.Continua a leggere

Er Faina contro Tina Cipollari - la guerra continua : spuntano le chat del figlio : Uomini e Donne, Er Faina attacca Tina Cipollari dopo la puntata di oggi Er Faina e Tina Cipollari se ne sono dette di ogni oggi in puntata a Uomini e Donne, al punto che sembrava che la lite fosse desTinata a chiudersi lì; in effetti cos’altro avrebbero potuto dirsi dopo l’accesissimo scontro pomeridiano? Sbagliavamo però […] L'articolo Er Faina contro Tina Cipollari, la guerra continua: spuntano le chat del figlio proviene da ...

Fioramonti - polemiche per i voti del figlio a scuola e insulti su facebook : “Per quelli ho chiesto scusa. Esposto al garante Privacy” : “Non pensavo che vivere molti anni all’estero lavorando duro potesse essere usato contro di me. Oggi non si attacca il mio lavoro. Sono turbato da padre e da cittadino. Formulerò un Esposto al garante della privacy, da privato cittadino e non da ministro“. Il ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti interviene su facebook con un post, dopo essere stato oggetto di polemiche su due fronti. Il primo è quello che riguarda suo figlio ...

Verissimo - Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio : A Verissimo, Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio in esclusiva, raccontando le gioie della maternità e parlando anche dello storico ex Leonardo DiCaprio. La supermodella e conduttrice israeliana dal 2015 è sposato con l’imprenditore Adi Ezra da cui ha avuto due figlie: Liv ed Ella, ora Bar aspetta un maschietto, come ha rivelato a Silvia Toffanin. “Aspetto un figlio maschio. È fantastico! – ha confessato ai microfoni di ...

Damian - il figlio di Liz Hurley copia - di nuovo - una posa della sexy mamma… in topless : Questione di genetica. E Damian, il bellissimo figlio 17enne di Liz Hurley ne sa qualcosa. Visto che sta puntando tutta la sua carriera di modello sulla sua incredibile somiglianza con la madre. Il suo profilo Instagram ne è la prova. Il ragazzo posta di continuo scatti in cui “copia” le pose di mamma Liz, lasciando i fan ogni volta più stupiti. Il legame tra i due è molto forte e la stessa iconica attrice ne ha più volte parlato ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Elisa Iorio e Desiree Carofiglio - la coppia che si completa. Le more dell’Italia : Sono le due more del gruppo insieme a Giorgia Villa, sono le ragazze che si completano tra loro per il concorso generale: Elisa Iorio e Desiree Carofiglio sono pronte per affrontare i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che scatteranno venerdì 4 ottobre a Stoccarda, le due azzurre sono motivate a fornire il proprio determinante contributo alla squadra per andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due ragazze si ...

Il figlio di Boban su Instagram : «Il problema del Milan è Giampaolo» : Ci mancava il figlio di Boban su Instagram. Al Milan non bastavano i problemi di classifica. Adesso ci si mettono anche i figli che imperversano sui social. È il caso del figlio di Boban che su Instagram scrive in inglese: «Abbiamo giocatori di alta qualità, il problema è l’allenatore». Al momento, non ci sono state reazioni ufficiali. Domenica sera, Maldini in tv ha confermato Giampaolo. La situazione resta molto tesa. I rossoneri hanno ...

figlio pentito che accusò il 're' dell'eolico : "Fiero di mio padre" : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - "Sono sempre più fiero e orgoglioso di mio papà". A dirlo all'Adnkronos è Giuseppe Cimarosa, Figlio di Lorenzo Cimarosa, il collaboratore di giustizia che aveva accusato l'imprenditore Vito Nicastri, il 're' dell'eolico che oggi pomeriggio è stat

Revoca del testamento per sopravvenienza di un figlio : Cassazione 21.5.2019 n 13680 In materia di Revoca di testamento per sopravvenienza di figli è erroneo il presupposto secondo il quale la norma dell'art. 687 cc non è applicabile quando l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio (in quanto il procedimento è iniziato, ma non ancora concluso).Continua a leggere