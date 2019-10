Ho nostalgia di quando il M5s era spontaneo | dice Nicola Morra

Fonte : agi

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Nel vecchio Movimento ci ho lasciato il cuore”. In un'intervista a La Stampa, presidente della Commissione Antimafia alla Camera dei deputati, tra gli uomini della prima ora del Movimento 5 Stelle, nato dieci anni e un giorno fa, il 4 ottobre, data in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, è oggi un po' nostalgico del tempo che fu. E lo fa capire con chiarezza: “Non mi piace la tecnocrazia o il doversi continuamente adeguare a ciò che chiede il sistema. Mi piace la conservazione dell'identità”. Appunto, gli piace “il richiamo al francescanesimo di Assisi”. Meglio, “mi piace il ricordo dieravamo più spontanei”, dichiara. Come si è trasformato da allora ad oggi il Movimento del vaffa? Secondo“il Dna è lo stesso, restiamo biodegradabili” ma a breve “potremmo anche subire un'ulteriore trasformazione”, prospetta, perciò è necessario “saper leggere le tendenze ...

