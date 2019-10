Guerre commerciali | Brexit e dati economici frenano le Borse

Guerre commerciali - i?mercati temono l’escalation : cadono Wall Street e petrolio - vola l’oro : Sui listini azionari alla fine è prevalso il pessimismo, con gli indici principali in ribasso di quasi il 2% a Wall Street e le borse europee – che avevano cominciato in rialzo – anch’esse tutte in negativo a fine seduta (Milano, maglia nera, ha perso l’1,65%)