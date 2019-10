Griglia di partenza MotoGP | GP Thailandia 2019 | risultati e classifica qualifiche

Moto3 - Fenati sarà sulla Griglia di partenza anche nel 2020 : ufficiale il suo passaggio nel team di Max Biaggi : Il pilota di Ascoli è stato ufficialmente annunciato dal Max Racing team, che schiererà nel 2020 una line-up formata da Fenati e Alonso Lopez Sembrava destinato a rimanere senza una squadra nella prossima stagione, invece Romano Fenati sarà al via del Mondiale 2020 di Moto3. Il pilota ascolano infatti correrà con il Max Racing team di Biaggi, grazie al lavoro svolto dal suo nuovo manager Angelo Iannone, fratello di Andrea. Un colpo davvero ...

Griglia di partenza F1 - GP Russia 2019 : risultato e classifica qualifiche. Leclerc in pole-position davanti a Hamilton - Vettel 3° : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Il pilota della Ferrari ha dominato le qualifiche e domani scatterà al palo per la quarta volta consecutiva, il monegasco andrà a caccia della vittoria ma ancora una volta se la dovrà vedere con Lewis Hamilton che gli partirà accanto. Il britannico della Mercedes ha preceduto Sebastian Vettel di un soffio, la doppietta ...

Griglia di partenza F1 - GP Russia 2019 : risultati e classifica qualifiche : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Grandissimo spettacolo e lotta serrata per la conquista della pole position, si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani: le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno lottato con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas offrendo un grande spettacolo come atteso alla vigilia. Di seguito ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il borsino e la Griglia di partenza della cronometro maschile. Affini e Ganna in terza fila : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE della cronometro ELITE MASCHILE DEI Mondiali 2019 DI Ciclismo (INIZIO ORE 14.00) Dopo le prove individuali dedicate a juniores, Under 23 e donne, scendono in strada i professionisti al Mondiale di Ciclismo nello Yorkshire. Oggi in programma la cronometro maschile: 54 chilometri con partenza da Northallerton e arrivo ad Harrogate. Il dislivello totale è di 684 metri, il tutto su un percorso selettivo, mosso, ...

Singapore 2019 : la Griglia di partenza finale : Pronti per il quindicesimo round? A Singapore riflettori accesi e puntati sui protagonisti che prenderanno il via alle 14.10 sul circuito di Marina Bay. In pole la Ferrari di Charles Leclerc con accanto la Mercedes di Lewis Hamilton. Seconda fila per Sebastian Vettel e Max Verstappen. Partirà ultimo Daniel Ricciardo dopo la squalifica per le […] L'articolo Singapore 2019: la griglia di partenza finale sembra essere il primo su ...

Griglia di partenza F1 - GP Singapore 2019 : risultati e classifica qualifiche. Leclerc in pole position! Ferrari magica - Vettel 3° : Charles Leclerc ha conquistato una clamorosa pole position nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Marina Bay. Il monegasco ha spinto la Ferrari al limite e domani scatterà al palo davanti a Lewis Hamilton, il Predestinato andrà a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver trionfato a Monza e a Spa: la Rossa non era favorita su una pista dall’elevato carico aerodinamico e invece è arrivata la magia. Buon terzo ...

MotoGp – 89ª pole position per Marquez : la Griglia di partenza del Gp di Aragon : Marc Marquez in pole position al Motorland: la griglia di partenza del Gp di Aragon 89ª pole in carriera per Marquez: lo spagnolo della Honda si è piazzato davanti a tutti nelle qualifiche di oggi pomeriggio del Gp di Aragon, lasciandosi alle spalle un eccezionale Fabio Quartararo, che per un soffio non ha rubato la pole al campione del mondo in carica, e Maverick Vinales. Chiude la seconda fila Valentino Rossi, sesto, mentre Andrea ...

