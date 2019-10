Gravina | “Basta ricatti alle società da parte di criminali mascherati da tifosi”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Italia Oggi intervista il presidente della Figc Gabriele. Il tema è la nuova responsabilità oggettiva nel calcio, introdotta dal Consiglio federale. In base a essa, se le squadre avranno adottato i modelli di comportamento stabiliti dalla Federazione non avranno conseguenze in caso di comportamenti inopportuni dei loro tifosi. “E’ una svolta epocale. Una volta entrata a regime, la modifica sulla responsabilità dei club porterà due risultati concreti, a dir poco straordinari. In primo luogo, mette nelle condizioni ledi non essere più ricattabili dache si mascherano da tifosi. In secondo luogo, incentiva e responsabilizza le attività di reale contrasto ai fenomeni violenti, razzisti e comunque tutti quelli contrari alla lealtà sportiva”. I club avranno la possibilità di non incorrere nella fattispecie della «responsabilità ...

