Grandi imprese? Grandi evasori Le cifrei che assolvono le piccole

Cgia : Grandi imprese evasione maggiore : 14.00 L'evasione fiscale contestata nel 2018 alle grandi imprese è stata 16 volte superiore a quella delle piccole aziende e dei lavoratori autonomi. Secondo i dati della Cgia di Mestre, l' imposta media accertata per singola grande azienda è pari a poco più di un milione di euro, per la media impresa è di 365.111 e per la piccola è 63.606 euro. Nel 2017 l'evasione delle grandi imprese era stata 18 volte superiore a quella della aziende medie ...

Opere pubbliche e lavoro - le Grandi imprese non mangiano le piccole : lavoro, nel settore delle Opere pubbliche in Italia i grandi non mangiano i piccoli. Lo dicono le cifre dell'Osservatorio Congiunturale dell'Ance

Il Fisco è sulle spalle dei "piccoli" : in 40 anni "sparite" le Grandi imprese : Lavoratori autonomi e piccole imprese tra imposte e tasse hanno contribuito al Fisco per il 53%. Le grandi aziende italiane...

Fisco - autonomi e Pmi pagano 4 - 4 mln tasse in più delle imprese medio-Grandi : Alla luce di questi risultati, gli Artigiani di Mestre chiedono che si torni a guardare con maggiore attenzione al mondo delle piccole e alle micro