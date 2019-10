Governo : Bellanova - 'se non aumenta Iva non vince Renzi ma la serietà della politica' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Se non si aumenta l'Iva non vince Renzi ma la serietà della politica di questo Governo che nell'accordo aveva detto che non sarebbe aumentata. Conte non ha niente da temere, noi in queste settimane spesso siamo stati oggetto di polemiche ma abbiamo reagito

Governo : Bellanova - ‘non abbiamo fatto lista spesa - meritiamo rispetto’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Noi non abbiamo fatto la lista della spesa e meritiamo rispetto perché siamo una forza responsabile. Se si fanno riunioni di maggioranza devono partecipare tutti. Se si fanno riunioni tenendo fuori una parte è ovvio che si indeboliscono le risposte”. Così la ministra Teresa Bellanova incontrando i giornalisti a Terrasini (Palermo) alla scuola di formazione di’Futura’ ...

Governo : Bellanova - ‘se non aumenta Iva non vince Renzi ma la serietà della politica’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Se non si aumenta l’Iva non vince Renzi ma la serietà della politica di questo Governo che nell’accordo aveva detto che non sarebbe aumentata. Conte non ha niente da temere, noi in queste settimane spesso siamo stati oggetto di polemiche ma abbiamo reagito facendo uno sforzo in più in termini di proposte”. Lo ha detto la ministra per l’Agricoltura Teresa ...

Governo : Bellanova - 'non c'erano più le condizioni per restare nel Pd' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Non c'erano più le condizioni per stare insieme, ora non sprechiamo il nostro tempo con polemiche e insulti inutili". Lo ha detto la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova parlando del Pd a margine della scuola di formazione 'Futura' a Terrasini.

Governo : a 'Futura' gara di selfie dei giovani per Teresa Bellanova : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - gara di selfie e applausi, alla scuola di formazione 'Futura', organizzata dal senatore Davide Faraone di Italia Viva a Terrasini (Palermo), per la ministra Teresa Bellanova. All'arrivo dell'esponente di Governo, che oggi pomeriggio interverrà a Terrasini (P

Governo - chiesti a Ministro Bellanova più migranti - Fusaro : 'Vogliono schiavi da sfruttare' : Il primo Governo Conte era quello dell'avvocato del popolo (come lui stesso si è autodefinito), del Movimento Cinque Stelle, ma anche di Matteo Salvini e della Lega. Da Ministro dell'Interno il numero uno del Carroccio si era battuto affinché si mettesse in pratica la politica dei porti chiusi e si arrivasse all'approvazione delle nuove norme dei decreti sicurezza di stampo leghista, con particolare riferimento a ciò che concerneva ...

Renzi : “Bellanova è capo delegazione di Italia Viva. Far cadere il Governo? L’abbiamo fatto nascere noi - non siamo schizofrenici” : “Governo Conte bis? E’ ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo. L’abbiamo fatto nascere. Questa cosa per cui uno fa nascere un governo e poi lo fa cadere dopo 20 giorni è roba che non si trova neanche nei manuali di schizofrenia“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “E’ evidente – continua – che ...

Bellanova rassicura il Governo : "Durerà. Grazie a Renzi bloccata l'operazione di Salvini" : “Se non era per Renzi adesso stavamo con i manifesti elettorali. È Grazie al suo coraggio se si è data continuità alla legislatura e si è bloccata l'operazione antidemocratica di Salvini” ribadisce la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista al Corriere della Sera, che aggiunge: “Renzi ha pagato un prezzo altissimo a causa dei 5 Stelle, ma ha scelto di far nascere un governo che non solo scongiuri l'aumento dell'Iva, ma eviti ...

Italia viva : Bellanova - ‘operazione di chiarezza - nessun timore per Governo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Con la nascita di Italia viva “abbiamo fatto una operazione di chiarezza per dare fiducia a tante persone che non credono più in un partito diviso in accampamenti e caminetti. Basta guerre a chi è prossimo a te. Chi voleva derenzizzare i gruppi ora potrà concentrarsi sulle proposte politiche e valutare meglio quello che al governo abbiamo fatto noi riformisti”. Lo dice la ministra per le ...

Governo - la Bellanova difende il Ceta ma il rischio è serio. Per l’ambiente e per noi : Sotto il vestito, grana. La neo ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova ha scelto d’indicare come prioritaria l’attuazione piena del contestato accordo commerciale euro-canadese Ceta (Comprehensive economic and trade agreement). “Dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze”, ha risposto serafica alle polemiche del caso, ben più controverse di quelle sul vestito blu elettrico sfoggiato al giuramento. La neo capo ...

Pd : Bellanova - ‘sto con Renzi - non mette in crisi Governo ma lo rafforza’ (2) : (AdnKronos) – Quello di Renzi, sottolinea Bellanova nel suo post, “un progetto politico ambizioso. Guarda al futuro del Paese e dell’Europa, nel tentativo di interpretare e catalizzare quello che nella società italiana nasce e si muove e non trova più interlocutori competenti, affascinanti e credibili tra le forze politiche. Per questo la parola scissione è fuori luogo e pericolosa per interpretare quello che sta ...

Pd : Bellanova - ‘sto con Renzi - non mette in crisi Governo ma lo rafforza’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ho sempre detto in questi giorni che al momento opportuno avrei detto da che parte sto con la franchezza che mi caratterizza. Sto con Matteo Renzi”. Lo scrive su Facebook il ministro alle Politiche agricole Teresa Bellanova, dicendosi certa che il nuovo progetto politico capitanato dall’ex premier e già segretario dem “non mette in crisi il governo ma lo rafforza”. ...