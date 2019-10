Google potrebbe essere in vena di fare acquisti per lanciare la sfida a TikTok

La modalità alla guida di Google Assistant potrebbe attivarsi con un tag NFC : In occasione di Google I/O 2019 il colosso di Mountain View ha annunciato di essere al lavoro su una modalità alla guida per Google Assistant, ossia una soluzione studiata per ridurre al minimo l’interazione touch. Tale feature era attesa per l’estate ma, a quanto pare, Google non è riuscita a rispettare le previsioni. Tuttavia, nelle scorse ore sono emerse alcune informazioni su come potrebbe funzionare: stando a quanto scoperto ...

Voglia di Google Pixel Buds 2? Potrebbe mancare davvero poco al loro lancio : Mancano davvero pochi giorni all’evento Google del prossimo 15 ottobre, ed ecco che iniziano a circolare le prime timide informazioni circa la seconda generazione delle Google Pixel Buds 2. Nel caso in cui l’aveste dimenticato, le Google Pixel Buds sono un paio di cuffie wireless cordate, presentate per la prima volta due anni fa durante il consueto evento “Made by Google”. Sebbene siano ormai poche le informazioni non ...

Il software per installare i servizi Google su Huawei Mate 30 potrebbe essere pericoloso : Torniamo ad occuparci degli smartphone della serie Huawei Mate 30 ed in particolare di una procedura per installare le app e i servizi di Google molto facilmente di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Ebbene, pare che tale procedura sia piuttosto pericolosa, così come del resto ipotizzabile se si considera che è basata su un software non ufficiale di Google, in quanto per funzionare richiede da parte dell’utente la concessione dei ...

Google potrebbe aver reso semplice l’installazione delle sue app su Huawei Mate 30 Pro : Pare che il team di Google non abbia fatto nulla per mettere in difficoltà gli utenti che vogliono installare le Google Apps su Huawei Mate 30 L'articolo Google potrebbe aver reso semplice l’installazione delle sue app su Huawei Mate 30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Google Play Pass potrebbe segnare la fine dei titoli indie? : I servizi in abbonamento sono approdati anche su mobile con Apple Arcade, disponibile da pochi giorni, che offre una serie di titoli da giocare ad un prezzo mensile di 4,99 euro. In arrivo anche Google Play Pass, che attualmente è disponibile esclusivamente in America.Ma è proprio quest'ultimo abbonamento che, secondo uno sviluppatore indipendente, potrebbe segnare la fine dei titoli indie, in quanto pagherebbe in royalties gli studi, in base a ...

Xiaomi potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch con Wear OS by Google : Il codice contenuto nella versione 2.28 di Wear OS by Google presenta oggi una stringa che fa riferimento a una companion app denominata "Mi Wear". Ciò suggerisce che Xiaomi potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch basato sulla piattaforma indossabile di Google. L'articolo Xiaomi potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch con Wear OS by Google proviene da TuttoAndroid.

Fitbit potrebbe vendere la propria attività - Google alla finestra? : Ci sono possibilità che Fitbit possa considerare l’idea di vendere il proprio business, almeno questo è quanto riporta Reuters cercando anche di creare un quadro più chiaro e delineato a proposito di una decisione molto meno immotivata di quanto potrebbe pensare. Questo potrebbe facilitare il passaggio più concreto delle attività dal segmento delle smartband soprattutto […] L'articolo Fitbit potrebbe vendere la propria attività, ...

Prime immagini per lo smartwatch Fossil che potrebbe usare la tecnologia Google : Uno smartwatch ibrido di Fossil che combina lancette fisiche e display è appena emerso tramite Reddit e probabilmente esegue Wear OS by Google. "Fossil Collider Hybrid smartwatch HR" ha l'aspetto di un generico orologio con quadrante rotondo e una cassa in acciaio da 42 mm. Il perimetro esterno presenta indici per ore e minuti in vari stili scanditi dalle lancette analogiche che partono dal centro dello schermo che sembra essere un display ...

Google “Hatch” compare su Geekbench - il Pixelbook potrebbe presto avere un erede : Il Chromebook Google "Hatch", il presunto nuovo Pixelbook dotato di processore Intel Comet Lake, è appena apparso su Geekbench. L'articolo Google “Hatch” compare su Geekbench, il Pixelbook potrebbe presto avere un erede proviene da TuttoAndroid.

Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio : Google occasionalmente regala ai suoi abbonati a Google One l'accesso gratuito ad altri suoi servizi come YouTube Premium, sconti sui prodotti o dispositivi gratuiti. Ora sembra che Google si stia preparando a includere 3 mesi di abbonamento gratuito al suo servizio di archiviazione sul cloud con uno smartphone in arrivo. L'articolo Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio proviene ...

Gli utenti potrebbero dover installare le app Google manualmente su Huawei Mate 30 e trovare ProtonMail pre-caricata : Ancora non è chiaro se la serie Huawei Mate 30 potrà contare sulle applicazioni e i servizi di Google ma secondo le ultime notizie potrebbe arrivare senza L'articolo Gli utenti potrebbero dover installare le app Google manualmente su Huawei Mate 30 e trovare ProtonMail pre-caricata proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei : Da due Paesi Asiatici arriva la notizia dell'apparizione di alcuni device della presunta serie Google Pixel 4 nei siti di enti che si occupano di telecomunicazioni L'articolo Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei proviene da TuttoAndroid.

Occhiali smart : Apple potrebbe farcela dove i Google Glass hanno fallito : (Concept: iDropNews) Occhiali per la realtà aumentata: è arrivato il momento di Apple. L’azienda guidata da Tim Cook (forse) ci prova, dopo anni di corteggiamento delle tecnologie per la mixed reality, sia realtà aumentata che virtuale. Soprattutto la prima, sviluppata per iOS e utilizzabile in varie applicazioni di relativo successo su iPhone e iPad. La telecamera inquadra una scena e la realtà diviene “aumentata” grazie al ...

Ponte Morandi - Google - Microsoft e Facebook potrebbero custodire verità nascoste : Sono centinaia le mail, gli sms e le chat sequestrate in un anno di indagini sul crollo del Ponte Morandi. Ma secondo la Procura di Genova potrebbero essercene altre. E potrebbero essere custodite dal web: Google, Microsoft, Facebook. Lo scrive Repubblica Genova. L’idea degli inquirenti è che gli indagati possano aver utilizzato indirizzi mail non istituzionali per scambiarsi informazioni sul viadotto. Sia prima che dopo la tragedia del 14 ...