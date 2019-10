Gli sms della stalker al diplomatico | Vengo lì e butto giù l’ambasciata!

Vodafone tenta Gli ex clienti con minuti e SMS illimitati e 50 Giga a 7 euro al mese : Se avete un passato in Vodafone e non avete negato il consenso alle comunicazioni di carattere commerciale potreste ricevere presto una proposta allettante. Nelle ultime ore infatti l’operatore inglese ha inviato alcuni SMS agli ex clienti in cui viene proposta l’attivazione della Special Unlimited a 7 euro. Il pacchetto prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati alla ...

Terremoto Centro Italia : il Comitato dei Garanti sollecita l’utilizzo dei fondi ottenuti daGli Sms : Si è svolta questa mattina, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, una riunione del Comitato dei Garanti, istituito per supervisionare l’uso dei fondi raccolti tramite il numero solidale 45500 attivato in favore della popolazione colpita dal sisma in Centro Italia. Alla riunione erano presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i membri del Comitato dei Garanti, i rappresentanti dell’Ufficio del ...

L’aggiornamento day one di OnePlus 7T miGliora display e fotocamera. Disponibili anche Gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download. L'articolo L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e ...

“Allarme nubifragio - sali ai piani alti” : da luGlio 2020 l’allerta meteo arriverà via sms : “Allarme nubifragio. sali ai piani alti“: sarà questo il messaggio che arriverà su tutti i cellulari nell’area in cui è prevista una forte ondata di maltempo, secondo quanto annunciato dal capo del dipartimento della Protezione Civile. Angelo Borrelli, in un’intervista a Repubblica, spiega: “Partiremo a livello sperimentale il prossimo aprile. Dal primo luglio 2020 vorrei essere a regime“. I cambiamenti ...

Gli sms hot dell'educatrice che è andata a letto con un 13enne : Diceva "è il figlio che non ho mai avuto", ma in verità ci andava a letto. L'educatrice 38enne di Torino accusata di avere avuto rapporti sessuali con uno dei minorenni che vivevano in comunità è finita sotto processo e in aula sono arrivati i messaggi hot che la donna scriveva al ragazzino: "Ti desidero", "È stato bellissimo", "Ti voglio". Sms più che espliciti, conditi anche da fotografie hard, che ora sono all’attenzione del ...

"Ho mandato un sms a Salvini - Gli concedo l'onore delle armi" - ha detto Renzi : "Ho mandato un messaggino a Salvini quando si è dimesso e lui aveva fatto lo stesso com me dopo il referendum. Era giusto dire: sei il mio avversario e lo sarai sempre ma ti concedo l'onore delle armi". Lo ha detto Matteo Renzi ospite di Massimo Giletti a 'Non è l'Arena' su La7 la cui nuova edizione è iniziata stasera. "Non so se abbia telefonato a qualcuno, ma di sicuro ha fatto un errore", ha aggiunto. In quanto ai presunti poteri forti che ...

Con Vodafone Facile per Gli over 60 è possibile avere chiamate - SMS e Giga a 12 - 99 euro : Dal 23 settembre 2019 dovrebbe essere disponibile una nuova offerta Vodafone dedicata ai clienti che hanno compiuto i 60 anni di età. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con Vodafone Facile per gli over 60 è possibile avere chiamate, SMS e Giga a 12,99 euro proviene da TuttoAndroid.

TIM invoGlia Gli ex clienti con TIM Steel : 50 GB - minuti e SMS illimitati a 7 - 99 Euro : TIM Steel a 7,99 Euro al mese è la mossa di TIM per riprendersi alcuni ex clienti: 50 GB, minuti e SMS illimitati e l'ottima rete TIM, ecco come fare per attivarla. L'articolo TIM invoglia gli ex clienti con TIM Steel: 50 GB, minuti e SMS illimitati a 7,99 Euro proviene da TuttoAndroid.

Legge Gli sms della moglie e le rompe il naso : L'uomo, furioso dopo aver letto alcuni messaggi, ha raggiunto la moglie nella stanza dove la donna dormiva con i figli e l'ha aggredita, fratturandole il naso. Non si tratta del primo episodio di violenza Federico Garau ? Luoghi: Pesaro

