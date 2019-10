Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Maurizio Crosetti comincia il racconto della super sfida tra Inter e Juve raccontando i due protagonisti più attesi,con le testimonianze di alcuni calciatori dell’anno (2006-2007) in cui i due si palleggiarono, senza successo, la panchina dell’Arezzo. Le parole di Daniele Croce «Antonio arrivò ad Arezzo senza nessuna esperienza, ma bisogna pur cominciare. Non aveva ancora un’idea chiara di calcio, cambiava spesso, quando poi tornò era già diverso, più sicuro di sé. Però la ferocia c’era tutta dalgiorno. Ancheera differente rispetto a oggi, più, il palleggio lo interessava poco anche perché non aveva igiusti, eravamo in B, eravamo gente di categoria» Rey Volpato, scuola Juventus, «in allenamento ci faceva ripetere ogni gesto a mille all’ora, “così in partita non sarete presi sul ritmo”, ci diceva.invece era ...

AAlciato : Tre cose, in ordine sparso, che mi sono rimaste di Milan-Fiorentina: la notte immensa di Ribery, il primo gol in se… - capuanogio : Il tifoso #Roma bandito a vita dal club per gli insulti razzisti a #JuanJesus si difende: 'Regà, mi sono entrati ne… - napolista : Gli ex giocatori dell'Arezzo: «#Sarri era più difensivista, #Conte feroce dal primo giorno” - ilNapolista -