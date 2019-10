Gli attivisti Plamondon e Sinha | «Ecco come vivere felici senza plastica»

Hong Kong ancora in piazza - la polizia spara suGli attivisti : Hong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteHong Kong, le protesteÈ evidente nelle immagini e nei video che la violenza nelle manifestazioni di Hong Kong aumenta ogni giorno che passa. Il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese, il primo ...

Bologna - la città dichiara “stato di emergenza climatica”. E lo fa accettando il manifesto deGli attivisti di Extinction Rebellion : Anche la città di Bologna ha dichiarato, oggi, lo “stato di emergenza climatica, ambientale ed ecologica”. Non è la prima città farlo, ma è la prima che arriva a questo risultato andando incontro alle richieste avanzate dal movimento Extinction Rebellion: il gruppo di attivisti per il clima e contro l’estinzione umana ormai noto nel mondo e che si sta facendo lentamente conoscere anche in Italia, grazie a flash mob molto radicali e al ...

Calabria - l’ipotesi patto civico agita il M5s. I parlamentari propongono due candidati - Gli attivisti : “Inaccettabile - decide la base” : Se il Partito democratico calabrese è impantanato in una faida tra il governatore Mario Oliverio (che si vuole ricandidare) e i suoi “seguaci” da una parte e il commissario Stefano Graziano (che chiede il rinnovamento) e i big regionali eletti dall’altra, a queste latitudini anche il Movimento 5 stelle sembra bloccato in una palude tra input romani che non vengono percepiti dalla base, parlamentari che vogliono candidarsi a presidenti della ...

Attivisti WWF e studenti ripuliscono un tratto di sponda del Tevere per un futuro ambientale miGliore [GALLERY] : Questa mattina decine di soci WWF Roma e Area Metropolitana e ragazzi universitari, insieme alle guardie volontarie del WWF, hanno effettuato una straordinaria operazione di pulizia dell’Oasi Urbana del Tevere raccogliendo in modo differenziato la plastica, l’alluminio e il vetro presente nel sito. “L’Oasi Urbana del Tevere è un luogo unico all’interno del centro storico – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana ...

Venezia - Gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - Mick Jagger dalla parte deGli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Venezia - Jagger : sto con Gli attivisti : 14.52 "Sono felice che lo facciano, sono quelli che erediteranno il pianeta. Negli Usa i controlli ambientali che avrebbero aiutato a proteggere il clima sono stati annullati. Sono felice che le persone vogliano manifestare, sono con loro". Al Lido per il film di chiusura della Mostra di Venezia, 'The Burnt Orange Heresy' di Giuseppe Capotondi, Mick Jagger appoggia così la protesta degli attivisti del Comitato No Grandi Navi, che hanno ...

Festival del Cinema Venezia - Gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO : Festival del Cinema Venezia, gli attivisti "No Grandi Navi" occupano il red carpet. FOTO Secondo gli organizzatori della protesta ci sarebbero circa 400 manifestanti. In un post su Facebook era stato lanciato l'appello ad aderire alla manifestazione: "Chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica". ...

Hong Kong ritira la legge sulle estradizioni in Cina : era la prima richiesta deGli attivisti pro-democrazia : Il governo di Hong Kong accoglie la richiesta numero uno del movimento di protesta che da tre mesi scuote l’ex colonia britannica con proteste fiume. Ha deciso infatti di ritirare formalmente la legge sulle estradizioni in Cina per “raffreddare l’atmosfera” degli ultimi giorni, dopo i violenti scontri del weekend tra polizia e manifestanti con lacrimogeni e molotov. A riferirlo è il South China Morning Post (Scmp) che, citando ...

Migranti - sequestro e multa da 300mila per la Mare Jonio | Gli attivisti : "Torneremo" : La Mare Jonio è stata sequestratae all'armatore è stata notificata una multa da 300 mila euro inapplicazione del decreto sicurezza bis. Mediterranea però non siferma e assicura: "Ritorneremo", contestando "l'assurda eparadossale applicazione" del decreto sicurezza bis, un "ultimoatto di cattiveria vendicativa"

Conte aGli attivisti del M5S prima del voto su Rousseau : "Non tenete sogni nel cassetto" : Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo". In particolare si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato particolari "consonanze tra Pd, ...

Governo - Spadafora (M5s) : “Voto su Rousseau? Confido che Gli attivisti ci diano fiducia” : “Confido che gli attivisti ci diano fiducia anche questa volta“. È il commento di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità, intercettato dall’Ansa fuori da Palazzo Chigi in merito al voto previsto per domani sulla piattaforma Rousseau. Il quesito riguarda l’eventuale Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5s e Pd. L'articolo Governo, Spadafora (M5s): “Voto su Rousseau? Confido che gli ...

Quello che il M5s non dice nella sua domanda aGli attivisti di Rousseau : Luigi Di Maio lo aveva detto venerdì, dopo aver incontrato Giuseppe Conte alla Camera: “È un premier super partes”. Quindi non direttamente riconducibile ai 5 stelle. Ma passare dall'essere un premier super partes a diventare un parafulmine è cosa breve. A ben vedere basta un sì, o un no, a una doma

M5s - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra Gli attivisti - ecco perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co