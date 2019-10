Giuseppe Costanza | le rivelazioni shock dell’autista di Falcone | “non hanno ascoltato

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019)è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.ha ricordato il giudicee la strage di Capaci: “era un magistrato inarrestabile, un motore trainante, un uomo che non si fermava mai. Si portava persino il lavoro a casa, era impegnato davvero per noi, per cercare di dare una svolta di legalità alla società in cui viveva. Di quel 23 maggio 1992 ricordo lo sguardo dei due, die la moglie Francesca Morvillo, che si incrociano nello sguardo, con lei che annuisce.in quel momento spense la macchina e tolse le chiavi, io lo redarguii dicendogli che così ci saremmo ammazzati, lui ha guardato la moglie, lei ha sorriso e lui mi ha chiesto scusa. Ma con quel gesto mi ...

