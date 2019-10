Giornata mondiale degli insegnanti Il valore e le storie dei veri maestri

Giornata mondiale del sorriso - l’esperta : “Sorridere riduce lo stress e rafforza il sistema immunitario” : “Ci sono molti motivi secondo i quali conviene sorridere. Il sorriso riduce lo stress: sorridere produce neurotrasmettitori capaci di ridurre i livelli di adrenalina e cortisolo presenti nel nostro organismo. rafforza il nostro sistema immunitario: quando sorridiamo il nostro corpo si rilassa aumentando le difese immunitarie e, di conseguenza, lo stato di benessere. Sorridere ci rende più attraenti: il sorriso, oltre ad essere contagioso, ...

Samsung e Powerbot Precision celebrano la Giornata mondiale degli Animali : Grandi o piccoli i nostri amici a quattro zampe sono diventati una compagnia insostituibile per molte famiglie. Samsung...

Giornata mondiale del sorriso : 10 accessori tech per avere denti perfetti : Oggi, 4 ottobre, si celebra il World Smile Day, la Giornata mondiale del sorriso. Un’occasione per coltivare uno spirito positivo, quello che si esterna con il sorriso appunto, ma anche ciò di cui questo si compone: i denti. Se abbiamo una dentatura da spavento, difficilmente sorrideremo al mondo. E difficilmente il mondo ci sorriderà. Per una buona igiene personale (che è anche la conditio sine qua non di una buona socialità), la cura del cavo ...

4 ottobre - oggi è la Giornata mondiale degli animali : Gli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei caniGli occhi dei canioggi è la Giornata mondiale degli animali, Giornata importante per festeggiare l’importanza degli “amici fidati” che ormai popolano la maggior parte delle nostre case con il loro infinito affetto. È una Giornata nata con l’obiettivo ...

Il 10 Ottobre è la Giornata mondiale del Malato Reumatico : Ricorre il 10 di Ottobre la Giornata Mondiale del Malato Reumatico. Sono 13milioni gli italiani che hanno a che fare ogni giorno con una delle 150 patologie reumatiche, molte delle quali rare e orfani di farmaci, e che spesso hanno comorbilità, ossia si presentano insieme ad altre malattie. E in una popolazione che invecchia sempre di più, grazie ai progressi della scienza, portare l’attenzione sulle persone che convivono con i disagi che queste ...

Giornata mondiale dell’anziano e festa dei nonni - SIOT : attenti alle fratture - importante invecchiare bene : Una due giorni dedicata alla terza età. Oggi ricorre infatti la Giornata Internazionale delle persone anziane, mentre domani si celebra la festa dei nonni, che Papa Francesco definisce ‘nostra forza e nostra saggezza’. E’ proprio in questa fase della vita che bisogna stare molto attenti alla salute delle proprie ossa: ne è convinta la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, che si sofferma sulla pericolosità delle fratture per ...

Croce Rossa in piazza per la Giornata mondiale del Cuore [GALLERY] : In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, 250 volontari della Croce Rossa Italiana a piazza del Popolo a Roma hanno incontrato la cittadinanza che ha potuto effettuare di visite cardiologiche gratuite eseguite da uno staff medico, oltre che conoscere da vicino la realtà e il lavoro che la Croce Rossa svolge ovunque nel mondo. I presenti hanno potuto assistere anche alla dimostrazione collettiva di un massaggio cardiaco e alla simulazione ...

Migranti - oggi la Giornata mondiale : 7.45 La Chiesa cattolica celebra oggi la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Alle 10.30 la Messa di Papa Francesco in piazza San Pietro, e alle 12 l'Angelus. "Non è in gioco solo la causa dei Migranti,non è solo di loro che si tratta ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana", ha scritto Francesco. "Occorre incentivare le vie di ingresso regolare" per contrastare i trafficanti di esseri umani, e aiutare "i ...

Giornata mondiale del cuore con le mandorle in salute : La Giornata Mondiale del cuore con le mandorle. Le mandorle offrono molti nutrienti salutari per il cuore

Borzì : Da Acli Roma sì a accoglienza - tante iniziative per Giornata mondiale Migrante e Rifugiato : Roma – La Acli di Roma aderiscono alla 105ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebrerà domenica 29 settembre 2019, con diverse iniziative a partire da una cartolina che mira a sensibilizzare sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione per rispondere all’appello del Santo Padre che invita ad nuova apertura perchè “non si tratta solo di migranti: si tratta delle nostre paure, della carità, ...

Giornata mondiale senza auto - le migliori app da scaricare per lasciarla a casa : Ogni anno il 22 settembre si celebra il World Car Free Day, la Giornata mondiale senza auto per una mobilità sostenibile in cui le persone sono invitate a lasciare a casa l’auto e a spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici per ridurre la quantità di sostanze inquinanti nell’aria e riscoprire le città a misura di pedone. Ecco perché abbiamo raccolto una selezione di app utili per lasciare a casa l’automobile e abbracciare uno stile ...

Giornata mondiale dell’Alzheimer : i consigli per prevenirlo e curarlo : In occasione della Giornata mondiale della malattia di Alzheimer che si celebra oggi, la Società italiana di neurologia (Sin) diffonde consigli concreti su come cercare di prevenire la più comune forma di demenza e su come relazionarsi con i propri cari affetti da questa patologia. Nel mondo la malattia di Alzheimer colpisce circa 40 milioni di persone e solo in Italia ci sono circa un milione di casi, per la maggior parte over 60. Oltre gli 80 ...

Rai2 dedica prima e seconda serata alla Giornata mondiale dell’Alzheimer : Ella & John In occasione della XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, oggi – giovedì 19 settembre – Rai2 dedicherà prima e seconda serata al racconto di una delle grandi patologie cronico-degenerative delle società contemporanee. Una malattia, quella di Alzheimer, dalle caratteristiche peculiari e riconoscibili, che la rete diretta da Carlo Freccero proverà ad esplorare più da vicino attraverso un film e un documentario. In prima ...

Il 21 settembre è la Giornata mondiale dell’Alzheimer : In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, prevista per il 21 settembre, Airalzh onlus - unica associazione che promuove a livello nazionale la ricerca medico scientifica sulla patologia - presenta il cortometraggio "Everyday". Il corto racconta di Jack, un settantenne intrappolato nella sua quotidianità, che si troverà ad affrontare una difficile verità attraverso una conversazione a senso unico con la moglie Claire. Una sceneggiatura ...