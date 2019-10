Ginnastica | Mondiali 2019 | le pagelle dell’Italia Profondo rosso alla trave | le Fate

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ora tocca al Giappone. Italia vicina al pass olimpico - finale a squadre quasi impossibile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L’Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 13.23 Il Messico è invece ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : ottava suddivisione. L’Olanda non incanta ma è davanti all’Italia - azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! : L’Olanda non fa nulla di eclatante ma sbaglia pochissimo e fa meglio dell’Italia nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Le tulipane totalizzano 162.663 punti e si issano al quarto posto della classifica parziale ad appena tre decimi di ritardo dal Canada (162.922) e con sette decimi di margine su Gran Bretagna (161.963) e Italia (161.931). Le azzurre sono così scivolate al sesto posto e l’accesso alla ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Olanda finisce davanti all’Italia. Le Fate vedono le Olimpiadi - finale a squadre quasi impossibile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE Olimpiadi SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 12.42 La nona suddivisione è in programma alle ore 13.30, ci saranno il Giappone privo di Mai Murakami e il Messico di Alexa Moreno. L’Italia spera che le nipponiche ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Tutte le combinazioni - le Fate aspettano. E per la finale a squadre… : L’Italia occupa la quinta posizione al termine della settima suddivisione del turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Le azzurre, dopo due rotazioni strepitose al volteggio e alle parallele, hanno sbagliato di tutto alla trave cadendo per ben tre volte e si sono dunque dovute accontentare del quinto posto parziale con 161.931 punti. La nostra Nazionale si era presentata a Stoccarda con grandi velleità e con ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia vicina alle Olimpiadi - crisi totale alla trave. Ora c’è l’Olanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine L’Italia SI QUALIFICA alle Olimpiadi SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 11.26 Minuti di riscaldamento agli attrezzi, tra poco si riparte. 11.24 Ora l’Olanda si trasferisce al corpo libero, trave per la Spagna che alle parallele ha ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia affonda alla trave. Le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine : Non abbiamo visto l’Italia che ci aspettavamo. Tutto stava procedendo per il meglio dopo delle rotazioni da urlo al volteggio e alle parallele asimmetriche, la nostra Nazionale stava letteralmente volando nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica ma poi una rotazione davvero da incubo alla trave ha tagliato le gambe alle azzurre: 36.999 di parziale sui 10 centimetri con tre cadute, dieci minuti di panico che hanno ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia da incubo alla trave - quinto posto. Bisogna aspettare per il pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Alle ore 11.00 l’ottava suddivisione con l’Olanda di Sanne Wevers, si partirà dalla trave. 10.35 Non è andata bene, non nascondiamoci. Questa Italia può fare molto di più, uscire con 162 punti da una qualifica è insufficiente. Rotazione alla trave da dimenticare, cancella quanto fatto di buono al volteggio e alle parallele. Si andrà alle Olimpiadi ma le aspettative erano ben ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia vola sugli staggi! Le Olimpiadi sono vicine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 L’Italia firma un parziale da 42.566 alle parallele, sei decimi meno della Francia ma 1.4 punti in più del Canada. Ragazze strepitose, la Nazionale si issa a quota 124.932. Servono 38 punti spaccati alla trave per sopravanzare il Canada e volare alle Olimpiadi già alle 11.00: non farli sarebbe un delitto sportivo. 09.59 ANDIAMOOOOOO! ROTAZIONE DA 14.2 DI MEDIA! LUSSOOOOOOOO! Elisa ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia parte guardinga al corpo libero - Carofiglio piazza la botta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.23 L’Italia sarà impegnata al volteggio, a suon di doppi avvitamenti bisognerà fare la differenza. Gran Bretagna alla trave. 09.22 Si è conclusa la prima rotazione, ora minuti di riscaldamento per la seconda. 09.21 La Gran Bretagna ha incantato alle parallele: 14.800 di Rebecca Downie, 14.333 di Fenton, 13.966 di Kinsella. La caduta di Ellie Downie non incide, punteggio scartato. La ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - facci sognare! Fate per le Olimpiadi - tutti con le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Italia, 163 punti per le Olimpiadi – La cronaca della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi sabato 5 ottobre va in scena la seconda giornata delle qualificazioni femminili: si preannuncia grande spettacolo a Stoccarda, show dalle 09.00 alle 22.00 con ben sei suddivisioni al termine ...

Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara (5 ottobre) : oggi sabato 5 ottobre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) va in scena la seconda giornata di qualificazioni femminili. Tocca all’Italia che scenderà in pedana alle ore 09.00: Giorgia Villa e compagne inseguono la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e puntano alla finale a squadre. Spettacolo in prima serata con gli USA di Simone Biles ma nel mezzo anche la Russia di Melnikova, Spiridonova, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : scocca l’ora dell’Italia. USA e Russia per lo show. L’analisi della seconda giornata di qualificazioni : Sabato 5 ottobre andrà in scena l’ultima giornata di qualificazioni femminili ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si definirà il quadro delle squadre qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di chi potrà disputare le finali di questa rassegna iridata. Diamo uno sguardo a quello che ci aspetta. SETTIMA SUDDIVISIONE (ore 09.00): scocca l’ora dell’Italia, le Fate scendono in pedana partendo dal corpo ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - servono 163 punti per volare alle Olimpiadi! Fate in gara alle 9 del mattino : 163 punti per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 già alle 11.00, senza troppi patemi d’animo. Questo è l’obiettivo che avrà l’Italia domani mattina ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, le azzurre scenderanno in pedana alle ore 09.00 e in base ai risultati della prima giornata di qualificazione possono già segnare il target: superare il Canada, che oggi si è fermato a 162.922 punti, varrebbe il pass per i Giochi ...