Ginnastica artistica oggi - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutte le azzurre in gara : oggi venerdì 4 ottobre incominciano i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, a Stoccarda (Germania) si alza il sipario con la prima giornata di qualificazioni femminili. L’Italia sarà impegnata nella giornata di domani e osserverà da vicino le avversarie dirette per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi vedremo all’opera squadre di rilievo come il Belgio di Nina Derwael, la Francia di Melanie De Jesus, ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Dalaloyan contro Ruoteng - Petrounias e Zonderland fenomeni : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica verranno assegnati ben otto titoli maschili: sette individuali e quello del team event. Diamo uno sguardo a tutte i favoriti nelle varie gare della rassegna iridata che andrà in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. CONCORSO A SQUADRE – La Cina si presenta per difendere il titolo ed è favorita ma Xiao Ruoteng e compagni dovranno sudare contro la Russia di Dalaloyan e Nagornyi. Il ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Nazionale maschile - si può fare! Gli azzurri vogliono dimenticare Rio e strappare il pass olimpico : Sono passati quattro anni dalla triste notte di Glasgow in cui l’Italia non riuscì a conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016 e rimase addirittura fuori dal Test Event, i Mondiali 2015 furono drammatici in termini sportivi per la nostra Nazionale maschile che uscì da tutto al termine di una gara complicata, condita da diversi errori e affrontata non nel miglior modo possibile. Al momento è un lontano ricordo, la gara in ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le favorite gare per gare - Simone Biles vuole dominare. Chi vincerà le medaglie? : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica verranno assegnati ben sei titoli femminili: cinque individuali e quello del team event. Diamo uno sguardo a tutte le favorite nelle varie gare della rassegna iridata che andrà in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. CONCORSO A SQUADRE – Gli USA sono sempre la squadra da battere anche se non sono più la corazzata dei giorni migliori: basta un fenomeno come Simone Biles, un talento come ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’ora delle Fate. L’Italia vuole le Olimpiadi - è arrivato il momento delle 2003 : Scocca l’ora delle Fate. Mancano 48 ore all’attesissimo esordio dell’Italia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, sabato 5 ottobre (ore 09.00) le azzurre scenderanno in campo a Stoccarda per disputare il turno di qualificazione della rassegna iridata e andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (sono in palio nove pass). La missione è alla portata di questa squadra che è stata costruita ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : quando gareggerà l’Italia? Il programma e gli orari giorno per giorno : L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Le nostre Nazionali vanno a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, soltanto le migliori nove squadre del turno eliminatorio (escludendo quelle salite sul podio iridato dodici mesi fa) staccheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi. La missione sembra ampiamente alla ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : la formazione femminile dell’Italia per le qualifiche. Villa - Asia D’Amato e Iorio nell’all-around : Giornata di riposo per l’Italia femminile a Stoccarda dove venerdì 4 ottobre incominceranno i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la nostra Nazionale si sta godendo un po’ di relax presso la Spa del Maritim Hotel dopo che ieri era scesa in pedana per la prova podio. Le azzurre si stanno preparando per l’esordio iridato, gareggeranno sabato 5 ottobre (ore 09.00) nella sesta suddivisione del turno di qualificazione con ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Elisa Iorio e Desiree Carofiglio - la coppia che si completa. Le more dell’Italia : Sono le due more del gruppo insieme a Giorgia Villa, sono le ragazze che si completano tra loro per il concorso generale: Elisa Iorio e Desiree Carofiglio sono pronte per affrontare i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che scatteranno venerdì 4 ottobre a Stoccarda, le due azzurre sono motivate a fornire il proprio determinante contributo alla squadra per andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due ragazze si ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Asia e Alice D’Amato - le Gemelle Diverse. Biondine da Genova per sognare in grande : Biondissime, bellissime, vulcaniche, travolgenti. Due Gemelle, tanto uguali ma così Diverse. Alice D’Amato e Asia D’Amato (in rigoroso ordine alfabetico) saranno due pilastri dell’Italia pronta ad affrontare i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che scatteranno venerdì 4 ottobre a Stoccarda, le due Fate dai capelli d’oro sono imprescindibili per questo gruppo costruito meticolosamente negli ultimi anni a Brescia dove le ...

Ginnastica artistica - Calendario Mondiali 2019 : le date giorno per giorno. Orari - tv - streaming e palinsesto : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo in terra teutonica dove andrà in scena la rassegna iridata che precede le Olimpiadi di appena nove mesi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli Orari dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. I diritti televisivi sono in possesso della Rai che deve ancora svelare il ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti da agguantare per volare alle Olimpiadi : Quali sono i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica? I Mondiali 2019, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, metteranno in palio una grossa quantità di pass per la rassegna a cinque cerchi. Si chiuderà il quadro delle squadre ammesse alla prossima rassegna a cinque cerchi e molti individualisti potranno festeggiare il traguardo raggiunto, il processo si completerà poi ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Giorgia Villa - la Fata di Brembate pronta a ruggire. La Capitana dell’Italia : La Capitana della Nazionale, il punto di riferimento di un quintetto magico che vuole incantare, la guida di una grande Italia pronta a strabiliare ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica dove si andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giorgia Villa: cuore, grinta, carisma, grandi doti tecniche, ottima capacità di tenere la gara, spigliata, grintosa. La 16enne bergamasca avrà il compito di trascinare l’Italia ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : presentati 10 nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria - doppio-triplo al corpo libero : debutta la difficoltà J : La FIG ha comunicato che dieci nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per ...