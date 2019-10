Giappone-Samoa oggi | Mondiali rugby | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) Torna in campo il, padrone di casa, aidi2019. I nipponici, dopo il capolavoro arrivato con l’Irlanda, vogliono chiudere al meglio questa fase a gironi ese la vedranno con: asiatici sulla carta nettamente favoriti e pronti ad un’altra vittoria. Andiamo a scoprire il programma della gara eseguirla in. Sabato 5 Ottobre2019 – Girone A – Terza Giornata: calcioalle ore 12.30 (italiane) – City of Toyota Stadium La partita sarà visibile insul sitoworldcup.com gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

