Genoa-Milan | diretta tv e streaming | match su Dazn | ma visibile anche su Sky

Fonte : milanworld

(Di sabato 5 ottobre 2019) Questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena uno degli anticipi della settima giornata di Serie A che vedrà scendere in campo. Le due squadre si trovano in un momento di forma non ottimale, per usare un eufemismo. Addirittura, i rossoneri sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Per questo motivo, la partita contro il Grifone potrebbe risultare decisiva per il futuro di Giampaolo. In caso di non vittoria, il tecnicoista potrebbe essere esonerato, complice la sosta per le nazionali che ci sarà nella prossima settimana. Sono in molti a chiedersi dove vedere ilintv e. In basso, tutte le info al riguardo.tv e: ecco come vedere ilLa partitasaràsu, che – come ormai è noto – detiene i diritti televisivi per l’anticipo serale del sabato. Gli ...

IsmaelBennacer : ?? Genoa - AC Milan ?? Stadio Luigi-Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : #TBT ?? Genoa v AC Milan: 26/08/2007 ??? The season opener against Genoa, a perfect warm-up ahead of our European Sup… - acmilan : Dall’#InfernodelLunedì alla serata di Marassi contro il Genoa: gli appuntamenti della settimana di @MilanTV ??????… -