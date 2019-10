Genoa-Milan 1-2 Reina sbaglia | poi salva il risultato

Milan batte il Genoa : Genova, 5 ott. (AdnKronos) – Si conclude con la vittoria dei rossoneri per 1-2 la sfida di Marassi tra Genoa e Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. In vantaggio i padroni di casa alla fine del primo tempo, per il gol segnato al 41′ da Schöne. Risultato ribaltato nella ripresa, con le reti di Hernández al 51′ e di Kessié al 57′ su rigore. Al 3′ minuto di recupero il Genoa ha fallito ...

Genoa-Milan 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Reina e Schone croce e delizia [FOTO] : Genoa-Milan, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match di Marassi tra liguri e lombardi valevole come anticipo serale del sabato della 7^ giornata di Serie A. Già tante pressioni e panchine a rischio per una gara da definire, senza esagerare, da ‘ultima spiaggia’. Al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY. GENOA Radu 5.5 – L’errore sul momentaneo ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : vincono in rimonta i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97′ Fine della partita vince il Milan per 2-1. 96′ Prova la verticalizzazione Romero ma viene bloccato da Romagnoli. 94′ si giocherà per altri 4 minuti di recupero. 93′ Castillejo viene espulso dalla panchina per proteste sul rigore. 92′ PARATO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ RIGORE per il ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : Reina para un rigore a Schone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ paraTO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ rigore per il Genoa, Pandev manda in verticale Kouamé che viene steso da Reina, ma ci sarà il VAR. 89′ Giallo per Romero per un fallo a centrocampo. 88′ Dentro Pandev al posto di Lerager nel Genoa. 86′ Profondità di Favilli che tiene bene palla e scarica ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : Leao vicino al tris : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ Fuori Pinamonti e dentro Favilli nel Genoa. 72′ Ripartenza clamorosa di Kouamé che serve il movimento di Pinamonti che di prima tira di piatto ma non trova la porta. 70′ Biglia rischia l’espulsione per una dura entrata su Lerager. 68′ Radu ferma Leao che aveva superato Zapata dentro l’area di rigore. 67′ Giallo per Schone che ferma a centrocampo ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : Theo Hernández e Kessié ribaltano il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Partita cambiata totalmente con il Genoa che ora si trova in grave difficoltà. 57′ Gooooooooool, Kessieeeee, di rigore spiazza Radu in modo glaciale, 2-1. 56′ Rosso per Biraschi per fallo per chiara occasione da gol. 55′ RIGORE per Milan, fallo di mano di Biraschi su un dribbling di Leao. 53′ VAR, l’arbitro va a rivedere un fallo di mani di Biraschi in ...

LIVE Genoa-Milan 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Theo Hernández pareggia i conti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ VAR, l’arbitro va a rivedere un fallo di mani di Biraschi in area di rigore. 51′ Goooooooooooooool, Theo Hernandezzzzz, ingenuità clamorosa dopo un fallo di Romero il Genoa si ferma e il terzino rossonero si invola sulla fascia battendo Radu sul primo palo, 1-1. 49′ Buon lavoro di Bonaventura che punta Romero sulla sinistra e mette in mezzo, Radu anticipa ...

LIVE Genoa-Milan 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : resiste il vantaggio di Schone alla fine della prima frazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 vantaggio del Genoa nel momento migliore milanista, ma i padroni di casa hanno ampiamente meritato il gol andandoci vicino più volte con gli esterni di centrocampo. Male il Milan sulle fasce laterali, meglio a centrocampo. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine del primo tempo, 1-0 Genoa. 46′ Cross di Pajac dalla sinistra che trova la testa di Romero, palla di poco alta ...