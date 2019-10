Franco Bechis sui poliziotti uccisi a Trieste | Ho visto molta ipocrisia da parte

Franco Bechis umilia Luigi Di Maio : "Fora - il nome del Pd per l'Umbria - è a processo per frode" : "Mi piacerebbe chiedere a Luigi Di Maio se il candidato civico per l'Umbria a cui pensa è quello già lanciato dal Pd. Perché si chiama Fora, ma rischia di finire dentro visto che dalla scorsa settimana è a processo per frode nelle forniture alle mense scolastiche di Perugia...". Franco Bechis replic

Silvio Berlusconi - Franco Bechis : "Prima o poi accadrà" - l'indiscrezione sul rapporto con Matteo Salvini : "Faceva una certa impressione vedere in piazza Montecitorio il portone della Camera dei deputati chiuso mentre dentro l'aula votava la fiducia al governo Giuseppe Conte bis, e di fronte una marea di bandiere tricolori che sventolavano in mano a ragazzi, uomini, donne, pensionati che chiedevano di po

Franco Bechis - la crisi incomprensibile e il suicidio di Salvini : "Il peggio viene ora" - scenario apocalittico : peggio della crisi di governo incomprensibile c'è solo quello che è seguito dopo. Franco Bechis, sul Tempo, delinea la folle parabola ferragostana di Matteo Salvini. Illuso di poter tornare subito al voto, il leader della Lega ha ottenuto solo una cosa: rimettere il Pd nella stanza dei bottoni. "E u

Franco Bechis e la trappola ai Cinque Stelle : "Il Pd è disposto a divorare tutto - come ha sempre fatto" : "Questo esecutivo secondo l'ultima consultazione vera, avrebbe contro più del 60% degli elettori italiani e se si metterà a smontare anche i decreti sicurezza e la chiusura dei porti agli sbarchi degli immigrati - come si ventila - rischia di averne contro ancora di più". Franco Bechis mette nero su

Franco Bechis e la mangiatoia giallorossa : "Tavoli? No - il Pd si è già seduto col M5s". I giochi sporchi : "Ormai i capi fazione e corrente sentono già l'acquolina in bocca per il ritorno al comando, cosa avverrebbe per l' nnessima volta in questi anni senza passare dalle urne". Franco Bechis non lascia scampo al Pd che sembra aver preso la palla al balzo per tornare a governare senza il consenso degli i

Franco Bechis - la verità sull'asse Pd-M5s : "I grillini sono disposti anche a sacrificare Conte e Di Maio" : Il Movimento 5 Stelle ad oggi non è meno diviso del Pd: c'è chi è disposto a tutto pur di stare con Nicola Zingaretti e c'è invece chi vorrebbe provare a riannodare con la Lega. Una cosa però è certa, qualsiasi sacrificio dovranno fare per Franco Bechis "i veillai del gruppo sono pronti a bersi qual

Franco Bechis - la verità sul discorso di Conte contro Salvini : cosa succedeva davvero a Palazzo Chigi : "Altro che armonia, Palazzo Chigi era un nido di vipere". Parola di Franco Bechis, che commenta così il discorso tenuto in Senato dall'uscente premier Giuseppe Conte. Più che un'orazione, quella del presidente del Consiglio, è sembrata a tutti un'invettiva contro Matteo Salvini. "Conte ha tirato fuo

Crisi di governo - Franco Bechis : trappola in aula contro Matteo Salvini - il golpe dei senatori ribelli : Non è così scontato percorrere la strada che porta verso il voto anticipato dopo l'estate. Secondo Franco Bechis, infatti, sarebbe già pronto "il trappolone" contro Matteo Salvini. Il direttore ne dà conto in un retroscena su Il Tempo, in cui spiega come al centro dell'intrigo vi sia il taglio dei p