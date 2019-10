FOTO Italia col body giallo-nero ai Mondiali | la nuova creazione di Sigoa per le Fate

Migranti - boss del traffico libico “Bija” al tavolo con i funzionari italiani durante i negoziati di Mineo del 2017 : pubblicate le FOTO : Ora ci sono anche le foto che lo dimostrano: riunito al tavolo delle trattative al Cara di Mineo l’11 maggio 2017, semi nascosto tra le altre autorità libiche arrivate in Sicilia per negoziare il blocco delle partenze di profughi e Migranti dalla costa africana con i funzionari italiani, c’era anche Abd al-Rahman al-Milad, il famigerato Bija a capo dei guardiacoste di Zawiya. Quello che un mese e mezzo dopo l’Onu riconosce come ...

EUROGAMES 2019 - GIOCHI SENZA FRONTIERE/ Diretta 3a puntata - FOTO : ecco il team Italia : EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: Diretta 3a puntata, 3 ottobre canale 5. Ilary Blasi e Alvin guidano Catania che gioca per l'Italia.

Maltempo - forti temporali al Centro Italia : grosso tornado sulla costa di Civitavecchia [FOTO] : Il maltemp è arrivato puntuale come un orologio svizzero, stamattina, su gran parte d’Italia: piogge sparse e forti temporali stanno colpendo il Nord/Est e le Regioni del Centro. Stamattina intorno alle 10:00 un grosso tornado ha interessato il litorale di Civitavecchia, precisamente a Riva Di Traiano, come si può evincere dalla foto a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore il Maltempo si intensificherà al Centro e al Nord/Est, ...

Gli adolescenti italiani sono supersedentari e bevono troppo alcol - la FOTOgrafia dell'Istituto superiore di sanità : Rapporto Iss sui ragazzi fra gli 11 e i 15 anni: il 20-30% salta la colazione, meno di uno su 10 fa un'ora di moto al giorno come raccomandato dall'Oms. E l'anno scorso il 40% dei 15enni ha fatto ricorso alle abbuffate alcoliche, il cosiddetto "binge drinking"

Auto cinesi - I modelli in vendita in Italia FOTO GALLERY : A Pechino, la Cina celebra oggi i 70 anni dalla costituzione della Repubblica Popolare. Sebbene leconomia stia rallentando, anche a causa della disputa tariffaria con gli Stati Uniti, il Paese del dragone continua a esercitare la propria leadership a livello globale. Soprattutto nel settore Auto, di cui è il primo produttore al mondo: l'anno scorso, infatti, sono state assemblate circa 23,5 milioni di vetture. Le quali, poco a poco, stanno ...

Mostra FOTOgrafica - Paradiso Italia di Mirko Orlando : Roma – «[…] Il Mediterraneo non è un mare. Il Mediterraneo è un’immensa fossa comune dove giacciono corpi senza volto e senza storia, ammassati nella discarica dove gettiamo le biografie che abbiamo scartato. È qui che noi tutti dimentichiamo. Da bambino mi divertivo a sentire il rumore del mare dentro le conchiglie. Oggi ci sento le urla di tutti quelli che non ce l’hanno fatta». BIOGRAFIA. Mirko Orlando è nato a Napoli nel 1981. ...

FOTO Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia ha la sua mascotte - l’elefante Tessa posa con le azzurre : Un’elefante di nome Tessa (l’apostrofo non è un errore, stiamo parlando di una “femminuccia”). Questo simpatico pupazzo è la mascotte dell’Italia femminile che si sta preparando per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena dal 4 al 13 ottobre. La nostra Nazionale è partita ieri alla volta di Stoccarda, le ragazze del DT Enrico Casella hanno viaggiato sul pullman che da Brescia le ha portate in ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Due angeli osserveranno dal cielo gli azzurri in gara : lo scatto dell’Italia prima della partenza è commovente [FOTO] : La Nazionale italiana di Ciclismo supportata da due angeli speciali durante la prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2019 E’ iniziata questa mattina la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Ciclismo 2019. I ciclisti stanno affrontando un percorso tosto e durissimo, sotto la pioggia incessante dello Yorkshire. Occhi puntatissimi sugli azzurri di Cassani, che avranno due angeli speciali a proteggerli ed aiutarli dal ...

Le FOTO dello sciopero per il clima in Italia : Centinaia di migliaia di studenti hanno partecipato ai cortei a Milano, Roma, Napoli, Torino e molte altre città

Frankie hi-nrg e i "cessi" di Trenitalia/ "Ne FOTOgrafo uno ogni anno e..." : Frankie hi-nrg contro i "cessi" di Trenitalia. "Ne fotografo uno ogni anno e...", il post sfogo pubblicato su Instagram dal rapper.

Le FOTO delle manifestazioni italiane di Fridays for Future : I giovani di tutto il mondo si sono dati appuntamento in piazza venerdì 27 settembre per chiedere alla politica una mobilitazione reale e tempestiva a tutela dell’ambiente. Sono oltre 180 le città italiane che si stanno animando in queste ore grazie agli eventi organizzati da Fridays for Future, il movimento di protesta e sensibilizzazione che deve le sue origini all’attivista sedicenne Greta Thunberg. Si tratta del terzo sciopero ...

Leonardo Pieraccioni twitta un FOTOmontaggio su Matteo Renzi : “Italia Viva” come un’orda di zombie : Leonardo Pieraccioni ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio che vede come protagonisti Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che assieme all’ex premier hanno lasciato il partito per fondare Italia Viva, il nuovo soggetto politico di Renzi, in versione zombie. Nell’immagine si vedono infatti i volti di diversi politici del centrosinistra “photoshoppati” sui corpi di un’orda di zombie nello stile ...

Pieraccioni twitta FOTOmontaggio su Renzi : «Italia viva» come un’orda di zombie : Leonardo Pieraccioni, attore e regista toscano, questa mattina su Twitter ha postato un fotomontaggio che vede come protagonisti Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che hanno lasciato il partito per fondare Italia Viva, il nuovo soggetto politico dell’ex premier.-- -- Il tweet di Pieraccioni è un fotomontaggio che mette le facce dei vari Renzi, Boschi e Scalfarotto sui corpi di un’orda di zombie, in stile The Walking Dead: ...

Clima - energia solare in Italia : +1000% di impianti FOTOvoltaici negli ultimi 10 anni : “Con una crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi dieci anni in Italia lo sviluppo dell’energia solare è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati GSE in occasione del summit Onu sul Clima con la partecipazione della giovane attivista Greta Thunberg. “In ...