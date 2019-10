Fiorentina | le parole di Barone | “Castrovilli presto in Nazionale”

Fiorentina - presentato Caceres : le parole del difensore in conferenza stampa - il retroscena svelato da Pradè : Martin Caceres si è presentato ai tifosi della Fiorentina. Il difensore uruguayano, che ha già fatto il suo debutto con i viola contro la sua ex squadra (la Juventus), è stato introdotto dalle parole di Pradè: “A Roma mi ha detto di no, alla Sampdoria mi ha detto di no, alla Fiorentina la prima volta mi ha detto di no, a Udine non ebbi il coraggio di chiamarlo perché guadagnava troppi soldi, stavolta Caceres mi ha detto di sì. Gli ho ...

Fiorentina - le prime parole di Ghezzal : la trattativa e le caratteristiche : “Al Leiceister non ero stato chiamato per sostituire qualcuno; semplicemente ero andato li’ perche’ mi conosceva l’allenatore, anche se per lui le cose non sono andate benissimo. Anche io ho avuto un anno complesso; quindi quando ho avuto la possibilita’ di venire in una squadra con una grande storia, come la Fiorentina, non potevo lasciarmela sfuggire”. Sono le prime parole da calciatore della ...

Fiorentina - campo e mercato : le parole in conferenza di Pradé e Barone : Non solo Commisso. A fare il punto sul mercato della Fiorentina, nella conferenza stampa odierna, sono il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé e il braccio destro del presidente Joe Barone. PRADE‘ “Ho sempre chiesto pazienza e oggi aggiungo anche comprensione. Abbiamo scelto di puntare sui giovani, che sono piantine che vanno annaffiate. Mi dispiace ad esempio che tutti si siano soffermati sull’errore di ...

Fiorentina - Pradè stempera gli animi : Pizarro si sfoga - le parole dei protagonisti : “Non ha senso fare polemica alla prima giornata. Massa e Valeri sono grandi arbitri, mi hanno dato spiegazioni valide e mi fido di loro. Hanno più telecamere e sono riusciti a vedere situazioni diverse da quelle che abbiamo visto noi”. Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, spegne le polemiche dopo la sconfitta per 4-3 contro il Napoli, viziata da un rigore dubbio concesso a Mertens. “C’è rammarico per ...

Fiorentina Napoli - le parole di Ancelotti : “Novanta minuti di insulti da ignoranti dietro la mia panchina” : Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro la Fiorentina, nella prima gara della Serie A 2019-2020. Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle di CalcioWeb: Insigne strepitoso, bene i giovani viola [FOTO] “Sono tre punti importanti in un campo ostico e ostile. Nel finale ho suggerito ad alcune persone di andare a casa dopo novanta minuti di insulti. Non è stato piacevole essere ricoperto di ...

Napoli - le parole di Allan e Di Lorenzo : dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella con la Juventus : Due giorni all’esordio in campionato per il Napoli, che inizierà la stagione a Firenze sabato sera alle 20,45. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista allan ha voluto dare la carica: “Io sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c’è una battaglia da fare in serie A. ...