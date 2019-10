Fonte : tg24.sky

(Di sabato 5 ottobre 2019) Migliaia di persone si sono ritrovateall'edificio per ricordare in silenzio Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Decine anche le lettere lasciate per rendere omaggio ai due agenti

poliziadistato : #Trieste una fiaccolata silenziosa ha sfilato per Matteo e Pierluigi. Dopo un momento di preghiera organizzato all‘… - SkyTG24 : Fiaccolata a Trieste per i poliziotti uccisi, fiori e messaggi davanti alla Questura. FOTO - Tg3web : A Trieste è il giorno del dolore e del lutto per quanto accaduto ieri all'interno della Questura. Due poliziotti so… -