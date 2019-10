Festa di Roma | da Scorsese a John Travolta e tante registe

Alla Festa del cinema di Roma in anteprima “Pavarotti” di Ron Howard : Arriverà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, dopo la presentazione in anteprima Alla Festa del cinema di Roma, il documentario evento "Pavarotti" (distribuito da Nexo Digital) che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell'opera. Firmato dal regista ...

L’Anima Vista Da Qui dei Negramaro alla Festa del Cinema di Roma il 25 ottobre : L'Anima Vista Da Qui dei Negramaro arriva alla Festa del Cinema di Roma. Giuliano Sangiorgi e i suoi saranno quindi raccontati nel documentario che prende il titolo da uno dei brani dell'ultimo album, Amore Che Torni, che hanno rilasciato a novembre 2017. L'annuncio arriva direttamente dai canali social del gruppo, che saranno alla Festa del Cinema di Roma per l'esibizione finale dopo la proiezione del documentario. "C’è un istante esatto ...

Più star - più sale - più registe : la Festa di Roma prova a insidiare Venezia : La kermesse capitolina compie 14 anni e sfida, nei fatti, il festival lagunare: 18 location, 8 red carpet, 19 film diretti da donne e soprattutto l’ultima fatica di?Martin Scorsese The Irishman.?Che è anche un’apertura ufficiale a Netflix. Monda. In lieve aumento anche il budget: 3,8 milioni.

Il documentario ‘That click’ - diretto da Luca Severi sulla vita e le fotografie di Douglas Kirkland alla Festa del Cinema di Roma : Festa DEL Cinema DI Roma 2019 sezione Riflessi Venerdì 18 ottobre – h. 19:30 – c/o MAXXI e replica Sabato 19 ottobre – h. 20:30 – c/o Teatro Palladium Sarà proiettato – venerdì 18 ottobre alle ore 19.30, presso il MAXXI (via Guido Reni 4A) e in replica sabato 19 ottobre alle ore 20:30, presso il Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano, 8) – nella sezione Riflessi della 14a edizione della Festa del Cinema di Roma, “That ...

Antonio Monda : “La Festa del Cinema di Roma è donna : più sostanza e meno arte” : Festa del Cinema di Roma edizione numero quattordici, “una di quelle in cui ci sarà più sostanza e meno arte”, assicura il direttore artistico Antonio Monda citando la famosa frase che pronuncia Polonio ad Amleto. Una Festa “adolescente e un po’ diva”, come aggiunge Laura Delli Collialla presentazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, che poi sarà il centro nevralgico della ...

American Express sponsor della 14° Festa del cinema di Roma 2019 : sponsor della Festa del cinema di Roma e sponsor della serata di gala inaugurale, American Express rinnova la missione di ispirare gli italiani a vivere le proprie passioni American Express, leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento, prosegue nel suo percorso di promotore di esperienze culturali e artistiche attraverso la sponsorizzazione della Festa del cinema di Roma. American Express sarà anche sponsor dell’esclusiva serata di ...

“Santa subito” di Alessandro Piva in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma : Dalla partecipazione al bando “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD”, promosso da Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione CON IL SUD, alla prestigiosa vetrina della Festa del Cinema di Roma. È questa la incoraggiante parabola di “Santa subito”, film documentario di Alessandro Piva che racconta la storia di Santa Scorese, giovane attivista cattolica della provincia di Bari che per anni subisce le morbose attenzioni di uno sconosciuto molestatore, ...

Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma maniFestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

Caos rifiuti a Roma - è boom di disinFestazioni : Caos rifiuti a Roma, è boom di disinfestazioni Madrid, 3 ott - (Agenzia Nova) - Le difficoltà nella gestione della raccolta dell'immondizia di Roma hanno raggiunto un livello tale da far registrare un aumento eccezionale delle richieste di disinfestazioni da topi e ratti negli appartamenti, dalla pe

Festa DEI NONNI - 2 OTTOBRE 2019 : FRASI AUGURI/ Roma - 'Il grande cuore' con Lino Banfi : FESTA dei NONNI 2019, regali, poesie e pensieri di oggi 2 OTTOBRE: le FRASI di AUGURI per oggi e le curiosità più interessanti da tutto il mondo.

Roma Metropolitane - caos e tensione durante la maniFestazione di lavoratori : ferito il deputato Fassina. Il video : Il deputato di Leu Stefano Fassina è rimasto ferito nel corso di una manifestazione a Roma in cui si sono verificati momenti di tensione con le forze di Polizia. Insorgono il Pd e Leu, che invitano il Viminale di fare chiarezza, e il ministro dell’Interno Luciana Luciana Lamorgese ha chiesto al capo della Polizia Franco Gabrielli di avviare gli accertamenti per capire come siano andate i fatti. Tutto è avvenuto in pochi minuti davanti alla ...

Fassina è stato ferito durante uno scontro tra Polizia e maniFestanti a Roma : Esplode la polemica politica sulle conseguenze di uno scontro fisico oggi pomeriggio tra poliziotti impegnati in servizio di ordine pubblico e i manifestanti che presidiavano invece l'ingresso di Roma Metropolitane, in via Tuscolana, per protestare contro il rischio licenziamento di diversi lavoratori. A farne le spese è stato infatti Stefano Fassina, deputato LeU e capogruppo per la stessa formazione politica al Comune di Roma, rimasto ferito e ...

Roma - Fassina ferito durante maniFestazione. Accertamenti su intervento polizia : FOTO : Il politico di LeU coinvolto in un tafferuglio davanti alla sede di Roma Metropolitane tra manifestanti e agenti. Fratoianni: il Viminale spieghi. Lamorgese a Gabrielli: accertare quanto è accaduto. polizia: "Nessuna carica degli agenti"

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante maniFestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...