Erica Piamonte tuona | “Taylor vuole ancora me | Giorgia cerca visibilità”

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram : “Sei una bomba sexy” : Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state ...

Giorgia Caldarulo - scuse pubbliche a Erica Piamonte : 'Ero arrabbiata' : La scorsa domenica Erica Piamonte, Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono rese protagoniste di un duro scontro a ''Live - Non è la d'Urso''. Le tre protagoniste hanno cercato di fare chiarezza su quanto avvenuto in ascensore. Prima si sono confrontate le due ex gieffine, poi è intervenuta la nuova fidanzata della friulana. Giorgia Caldarulo si scusa con Erica per averla insultata durante la trasmissione Live - Non è la d'Urso Tutto è iniziato ...

Erica Piamonte - lo sfogo dopo “Live non è la D’Urso” : «La fidanzata di Taylor Mega? O è senza cervello o non le frega niente» : Erica Piamonte, lo sfogo dopo “Live non è la D’Urso”: «La fidanzata di Taylor Mega? O è senza cervello o non le frega niente» Il loro rapporto non sarebbe mai decollato, ma quello che c’è stato tra Taylor Mega ed Erica Piamonte sarebbe stato abbastanza per finire sotto le luci dei riflettori di “Live non è la D’Urso”. L’influencer e l’ex concorrente del Grande Fratello hanno trascorso molti ...

Taylor Mega - retroscena di Erica Piamonte : “Vuole ricostruire” : Taylor Mega, il retroscena di Erica Piamonte: “Vuole ricostruire, me lo ha detto davanti a Giorgia” Due giorni fa, a Live – Non è la d’Urso si sono confrontate Taylor Mega ed Erica Piamonte, che assieme a Giorgia Caldarulo stanno tenendo banco sui siti e sulle riviste di cronaca rosa. Il triangolo sentimentale ha provocato […] L'articolo Taylor Mega, retroscena di Erica Piamonte: “Vuole ricostruire” ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo commentano il post confronto con Erica Piamonte su Instagram : "Vorrei solamente dire che A." Chi è A? Questo non lo sappiamo - per ora - ma è ciò che Taylor Mega e Giorgia hanno commentato nel dopo-faccia a faccia con Erica Piamonte a Live non è la d'Urso. Quel "A." di cui loro parlano potrebbe non essere riferito all'ex gieffina ma l'influencer si rivolge ad A. così tramite InstagramNon ti nomino e non ti meriti questo hype. Sei un bluff. Solamente un bluff. Solo un bluff.prosegui la letturaTaylor Mega ...

Live-Non è la D'Urso - Taylor Mega contro Erica Piamonte : in ascensore finisce malissimo : Attimi di tensione nella puntata di domenica 29 settembre di Live-Non è la D'Urso, il programma in prima serata su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. La web influencer Taylor Mega è tornata a far parlare di sé dopo l'ufficializzazione del fidanzamento con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Gior

Taylor Mega ed Erica Piamonte - lo scontro a Non è la D'urso : 'Eravamo una coppia aperta' : Nella nuova puntata di Live-Non è la D'urso si è parlato nuovamente del triangolo amoroso tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. La bella influencer ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Tale situazione ha parecchio infastidito Erica che ha accusato Taylor di averla tradita quando stavano ancora insieme. Giorgia, l'attuale fidanzata della Mega, è intervenuta per marcare il territorio e ...

Live Non è la d'Urso - il confronto tra Taylor Mega - Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo (VIDEO) : Il triangolo tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo prende vita per la prima volta anche in tv, a Live non è la d'Urso. L'influencer presente in studio con la sua fidanzata Giorgia ha confermato che la relazione tra le due è realmente in corso mentre le prende la mano, stavolta però Barbara d'Urso le ha dato la possibilità di chiarire la situazione con Erica incontrandola nell'ascensore, la stanza laterale allo studio che consente ...

Giorgia Caldarulo ad Erica Piamonte : "Taylor Mega ha scelto la moscia" (video) : Nuovo scontro social tra Erica Piamonte e la 'rivale in amore' Giorgia Caldarulo per Taylor Mega. Le due ragazze, ancora una volta, si sono battibeccata su Instagram, dopo le ultime rivelazioni nella puntata di ieri di 'Pomeriggio 5'. Giorgia Caldarulo: 'Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi, è superficiale' prosegui la letturaGiorgia Caldarulo ad Erica Piamonte: ...

Taylor Mega e Giorgia - Erica Piamonte : “Queste rose si ammosceranno” : Erica Piamonte torna ad attaccare Taylor Mega e Giorgia Caldarulo Nuovo scontro a distanza tra Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La nuova fidanzata di Taylor Mega ha definito “grezza” la commessa toscana durante una puntata di Pomeriggio 5. Una replica, […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia, Erica Piamonte: “Queste rose si ...

Pomeriggio Cinque - Erica Piamonte attaccata da Giorgia : “È grezza” : Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5 critica duramente Erica Piamonte Oggi Barbara d’Urso, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, ha intervistato Giorgia Caldarulo, la quale ha fatto molto discutere in questi giorni per via di alcune foto pubblicate sul settimanale Nuovo in cui è stata sorpresa a baciare Taylor Mega. E oggi la ragazza ha confermato finalmente di aver iniziato una frequentazione con la influencer. Ma non è finita qua perchè ...