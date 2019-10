Ergastolo ostativo | l' appello di Governo e magistrati alla Cedu

Fonte : blogo

(Di domenica 6 ottobre 2019) Esponenti del mondo della politica e della magistratura stanno esprimendo grande preoccupazione in vista della decisione che nei prossimi giorni - forse già martedì - dovrà prendere sull'la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo scorso 13 giugno laha condannato l'Italia per questa particolare tipologia diprevista dall'ordinamento italiano al preciso scopo di combattere le associazioni mafiose ed il terrorismo.L'ordinamento italiano prevede che i soggetti condannati all'per associazione mafiosa o terrorismo non possano accedere ad alcun beneficio penitenziario, come ad esempio la liberazione condizionale. Solo chi decide di collaborare con la Giustizia ha diritto ai benefici edprotezione da parte dello Stato, viceversa tutti gli altri sono condannati a restare in carcere a vita.Lo scorso 13 giugno laha ...

