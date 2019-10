Emozioni e sorrisi a Women for Women against Violence – Premio Camomilla

Fonte : romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2019) La violenza di genere e quella del tumore al seno, unite partendo dalle cicatrici e segni indelebili che lasciano nelle donne. Tra i premiati: Leyla Hussein, Francesco Samengo, Benedetta Rinaldi, Valeria Marinihanno trascinato il pubblico della V edizione di “for”, evento unico che unisce due grandi temi del mondo femminile, la violenza di genere e quella del tumore al seno, partendo dalle cicatrici e dai segni indelebili che lasciano nel corpo e nell’anima di una donna, che si è tenuto ieri all’ A.Roma Lifestyle, Hotel. Ideata e organizzata da Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas la kermesse, gode Patrocinata dalla Rai, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, Unicef, Croce Rossa Italiana, LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), FERPi e magistralmente presentata da Arianna ...

