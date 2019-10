Elezioni Portogallo | il premier socialista Costa in testa al 38% Incentivi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Mancano meno di 24 ore al voto per lelegislative in, ma dagli ultimi sondaggi sembra che il Partito(Ps) del primo ministro Antóniosia in netto vantaggio, si parla di 7 punti, sui rivali del Partito Social Democratico (Psd) di centro-destra guidato da Rui Rio. Gli ultimi dati sui consensi parlano addirittura di un Ps al 38%, risultato che, se confermato dallo spoglio, permetterebbe aldi continuare a governare rinunciando anche a uno dei due alleati che fino a oggi hanno appoggiato l’esecutivo di estrema sinistra: il Bloco de Esquerda, dato al 10%, e i Comunisti, al 6%. A differenza di altri Paesi europei, la campagna elettorale non è stata dominata dalla questione dell’immigrazione. Invi è un ampio consenso sulla necessità di accogliere i migranti per far fronte alla domanda di lavori non qualificati e per contribuire a ...

