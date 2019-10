Elena Santarelli | un libro sulla malattia del figlio | “Negli ultimi anni ho finto | temevo

Elena Santarelli - un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e ...

Elena Santarelli - un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e ...

Elena Santarelli fa una clamorosa ammissione : “Ho mentito a tutti” : Elena Santarelli presenta il suo libro e fa una confessione Elena Santarelli, in queste ore su instagram, ha presentato il suo libro ai suoi fan. Un libro che ha scritto per parlare della sua drammatica esperienza inerente al tumore del figlio. Tutti i proventi, come dichiarato da lei stessa sul social fotografico, verranno devoluti in beneficienza alla Heal Onlus. Ma non è finita qua perchè nelle varie storie su instagram, oltre ad aver ...

Elena Santarelli annuncia il libro sul cancro : Una mamma lo sa : La showgirl è tornata a parlare ai suoi follower e, tra le sue ultime Instagram stories, ha annunciato l'imminente uscita del libro dal titolo Una mamma lo sa... Dopo aver combattuto a lungo la battaglia contro il cancro, che aveva colpito il figlio Giacomo, Elena Santarelli è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, tra le sue utime Instagram stories, la showgirl è tornata a parlare ai follower per dare un importante ...

Elena Santarelli libro sul figlio Giacomo - l’annuncio in lacrime : “Mi è costato - ma…” : Elena Santarelli ha scritto un libro sulla storia del figlio Giacomo, che ha sconfitto un tumore: l’annuncio su Instagram Elena Santarelli ha scritto un libro, Una mamma lo sa, per raccontare gli anni di battaglia contro il tumore del figlio Giacomo. Una storia a lieto fine che ha strappato un sorriso a tutti, e un […] L'articolo Elena Santarelli libro sul figlio Giacomo, l’annuncio in lacrime: “Mi è costato, ...

Emma Marrone e il tumore/ Elena Santarelli "Quando mio figlio si è ammalato lei..." : Emma Marrone e il tumore, come sta dopo intervento: 'Ora non ho paura'. Elena Santarelli racconta a Italia Sì: 'Quando mio figlio si è ammalato lei...'

Emma Marrone - Elena Santarelli a Italia Sì : "Il suo gesto quando mio figlio si ammalò di cancro" : "quando mio figlio Giacomo era malato ho chiesto a Emma Marrone di venire in ospedale a cantare per i bambini. Lei mi ha detto subito sì: non ci ha pensato un secondo". Elena Santarelli, ospite di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, ha parlato della cantante che è stata operata in questi giorni e c

Italia Si - Elena Santarelli su Emma Marrone : “L’ho vista in ospedale” : Elena Santarelli parla di Emma Marrone a Italia Si: “E’ venuta in ospedale quando…” Ha rotto il silenzio sui social Emma dopo l’operazione per il tumore che purtroppo l’ha colpita di nuovo, rassicurando tutti i suoi fans e invitando tutti coloro che lottano contro la malattia a non arrendersi mai. E a parlare di lei in televisione è stata Elena Santarelli, che nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 ...

Elena Santarelli : arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì : Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì (Rai 1) Nella giornata odierna Emma Marrone è tornata sui social, annunciando di aver affrontato un’operazione e che l’intervento è andato bene. La notizia è stata commentata anche a Italia Sì, trasmissione di Rai 1 del sabato pomeriggio. In studio, ha preso parola Elena […] L'articolo Elena Santarelli: arriva il retroscena su Emma Marrone a Italia Sì proviene ...

Elena Santarelli "troppo magra" per gli haters. Lei replica : "A mio marito piaccio così" : Troppo magra per mostrarsi in bikini, sentenziano gli haters. Uno scatto per salutare l’estate ed Elena Santarelli torna a vedersela le critiche di alcuni follower su Instagram. Molti i commenti ad una foto in cui la show girl si mostra in costume da bagno mentre tiene in braccio la figlia Greta, non tutti positivi.“Non puoi arrabbiarti se ti vengono fatte delle critiche... Certe foto fanno impressione davvero... In questa ...

Elena Santarelli in costume criticata dal web. Lei sbotta : A Bernardo piaccio così” : La forma fisica di Elena Santarelli è sempre motivo di discussione tra gli utenti del web. Una delle ultime foto che ritraggono la showgirl in costume ha scatenato l’ennesima polemica e, in questa occasione, la moglie di Bernardo Corradi ha voluto replicare agli hater.\\Mostrandosi con un bikini nero mentre tiene in braccio la figlia Greta, Elena Santarelli ha salutato l’estate, ma i suoi follower si sono concentrati su un dettaglio: le sue ...

Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì : Panatta zittito : Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì: Adriano Panatta zittito Momenti seri e momenti leggeri: Italia Sì è tornato ad allietare il pomeriggio di Rai 1 e la ricetta non è cambiata. Infatti, non sono mancati né i primi, né i secondi. Ecco allora che Elena Santarelli balza sul podio e stuzzica Rita Dalla […] L'articolo Elena Santarelli interviene sul marito a Italia Sì: Panatta zittito proviene da Gossip e Tv.

Elena Santarelli - tumore del figlio : la sua richiesta commuove : Elena Santarelli torna a parlare del tumore del figlio: “Non è stato facile” Elena Santarelli, poco fa, ha pubblicato su instagram una foto in cui si è mostrata ai suoi fan con uno strano marchingegno in testa: un simulatore 3D. A cosa serve? E’ stata la stessa showgirl a rivelarlo sul social fotografico: “Grazie a questo “sistema di simulazione 3D” dentro la testa di mio figlio così da avere modo di vedere il tumore che ...

Elena Santarelli - figlio tumore : “Con questo sarebbe stato meglio” (Foto) : Elena Santarelli ritorna a parlare del tumore del figlio Giacomo e di un nuovo macchinario Il figlio di Elena Santarelli ha sconfitto il tumore. Aveva aggiornato continuamente i suoi fan sulle sue condizioni di salute, fino a quando non c’è stata la bella notizia, che ha voluto immediatamente condividere con tutte quelle persone – famose […] L'articolo Elena Santarelli, figlio tumore: “Con questo sarebbe stato ...