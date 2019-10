E' morto il tenore Marcello Giordani | aveva 56 anni

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 5 ottobre 2019) E'il. E' stato stroncato da un infarto fulminante a soli 56, mentre si trovava nella sua casa ad Augusta, nel Siracusano.lascia una moglie e due figli. Vani i tentativi dei soccorsi, arrivati subito, per tentare di rianimarlo.

