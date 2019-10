Diritto all’aborto | migliaia di donne per le strade dell’America Latina | dove

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Una marea verde ha invaso ledell’Americae non solo:di, vestite di nero e con gli ormai celebri foulard verdi, hanno marciato lo scorso fine settimana per chiedere un aborto legale, gratuito e sicuro. Convocata dall’Argentina, la Giornata di azione globale per l’accesso all’aborto legale (istituita nel 1990 dalle organizzazioni femministe latinoamericane) ha visto la partecipazione in piazza anche di bambine e nonne per reclamare a gran voce unancora negato in gran parte del continente. Le principali manifestazioni si sono avute a Buenos Aires e Città del Messico, ma ci sono state marce anche in Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Spagna e Olanda. In Messico ledi Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Monterrey, Quintana Roo, Tamaulipas e Tijuana hanno marciato per chiedere al presidente Andrés Manuel López Obrador di ...

