Diretta Tunisia Italia Risultato live 19-25 | streaming tv video | 1° set azzurro

LIVE Italia-Tunisia 3-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta. Nelli e Sbertoli trascinano gli azzurri : tutto facile con i nordafricani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Tunisia 3-0 9.40: sarà molto più dura questa notte alle 5.30 contro la Polonia. Noi ci saremo con la diretta LIVE del match di Fukuoka che chiude la prima settimana di gare. Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento a domani 9.39: Bella prestazione di Sbertoli, efficace a muro, in battuta e anche in attacco e preciso in regia, bene Nelli in attacco, buon ...

LIVE Italia-Tunisia 2-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta. Azzurri avanti anche nel terzo set : 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-15 Aceeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo 18-15 In rete il servizio tunisino. Brutta fase del match 17-15 Out il servizio di Kooy 17-14 La diagonale di Kooy da zona 2 16-14 Primo tempo di Mbareki 16-13 Out il servizio tunisino 15-13 Mano out di Moalla da zona 4 15-12 Non sbaglia stavolta Nelli! Vincente da seconda linea 14-12 In rete l’attacco di Nelli da seconda linea 14-11 La free ...

LIVE Italia-Tunisia 2-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta. Azzurri senza problemi anche secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 La chiude ancora Nelli con un attacco appena appoggiato senza muro da seconda linea! Azzurri avanti 2-0! 24-21 Out la pipe di Cavuto 24-20 Il primo tempo di Ayech 24-19 Out il servizio Tunisia 23-19 Othmen piega le mani del muro azzurro al secondo tentativo 23-18 Murooooooooooooo Pianooooooooooo su Nagga 22-18 Primo tempo di Piano 21-18 Mano out di Othmen da zona 4 20-17 Vincente Othmen ...

LIVE Italia-Tunisia 1-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta. Azzurri in fuga nel secondo set : 14-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Errore al servizio Kooy 18-14 Muroooooooooooooo Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-14 Muroooooooooooooooooo Cavutooooooooooooo 16-14 Muroooooooooooooo Candellaroooooooooooooo 15-14 La free ball della Tunisia dopo l’errore azzurro in ricezione 15-13 Il muro della Tunisia su Nelli 15-12 Mano out di Nelli da seconda linea 14-12 Mano out di Nagga da seconda linea 14-11 Vincente ...

LIVE Italia-Tunisia 1-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta. Il top scorer Sbertoli trascina gli azzurri nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Mano out Nelli da zona 2 1-1 Mano out Orthman da zona 4 1-0 Il pallonetto di Candellaro 25-19 La free ball di Nelli chide il primo parziale. Sbertoli top scorer con muro e battuta 24-19 primo tempo di Candellaro 23-19 La parallela vincente di Nagga da zona 2 23-18 Servizio out Tunisia 22-18 Vincente Nagga sulle mani alte del muro da zona 4 22-17 Aceeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiii 21-17 ...

Diretta Tunisia ITALIA/ Risultato live 0-0 - streaming tv video : si comincia! - Volley - : DIRETTA Tunisa ITALIA, Risultato live 0-0, streaming tv video: sta per iniziare il quarto turno della Coppa del mondo di Volley maschile

LIVE Italia-Tunisia 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta. Azzurri subito avanti : 13-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Muroooooooooo Pianooooooooooo 13-11 Out l’attacco di Nagga da seconda linea 12-11 Mano out di Nelli da zona 2 con il muro a uno 11-11 Vincente l’attacco di Nagga da zona 2 11-10 Muroooooooooooooo Candellarooooooooooo 10-10 Il primo tempo di Mbareki 9-10 Out l’attacco di Othman Miladi da zona 4 9-9 Out il servizio Tunisia 8-9 L’attacco vincente di Othman Miladi da ...

LIVE Italia-Tunisia 0-0 volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta : si comincia - azzurri per un successo facile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo di Candellaro. 0-1 Si parte con un attacco in diagonale di Nagga. 8.08 I sestetti vengono presentati. 8.06 Ci siamo, sta per cominciare Italia-Tunisia. 8.04 Inno di Mameli. 8.03 Inno nazionale della Tunisia. 8.03 Il sestetto titolare dell’Italia. Sbertoli-Nelli in diagonale, Lavia-Cavuto in banda, Piano-Candellaro al centro. Blengini si affida dunque alla squadra che ha ...

LIVE Italia-Tunisia volley - Coppa del Mondo 2019 in Diretta : azzurri per continuare a scalare la classifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Tunisia, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva in questa competizione, c’è bisogno di un nuovo successo per rilanciarsi dopo la bella affermazione di ieri contro l’Argentina conquistata rimontando dallo 0-2. ...

Diretta Tunisia Costa d'Avorio/ Streaming video tv : il percorso degli Elefanti : Diretta Tunisia Costa d'Avorio Streaming video tv: orario e probabili formazioni per questa stuzzicante amichevole tra due big del calcio africano.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che lotta! La Nigeria dilaga sulla Corea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 12.06 Corea DEL SUD-Nigeria 66-108: finisce così a Wuhan. La Nigeria trova la prima vittoria del suo Mondiale, che continuerà nel torneo dal 17° al 32° posto. Esagerata la prestazione del trio Eric-Diogu-Metu (17-16-15 punti rispettivamente). 12.04 Porto Rico-Tunisia 59-64: Magata di Roll, che serve sotto canestro Ben Romdhane per il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 4 settembre - Polonia ancora vincente. L’Angola batte le Filippine ai supplementari. Porto Rico-Tunisia - che lotta! Nigeria in carrozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 11.50 Porto Rico-Tunisia 52-55: finisce il terzo periodo, con il team tunisino in vantaggio. Abada per ora gran protagonista con 14 punti. 11.47 COREA-Nigeria 52-79: non c’è partita. I Nigeriani dominano con la loro fisicità, nonostante non abbiano ancora segnato nel quarto ed ultimo periodo. 11.44 Porto Rico-Tunisia 48-48: ...

Diretta/ Spagna Tunisia - 42-39 - streaming tv video : siamo all'intervallo! - basket - : DIRETTA Spagna Tunisia streaming video e tv, pochi minuti alla palla a due per dare il via al match di esordio dei Mondiali di basket 2019.