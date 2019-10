Diretta Atalanta Pescara Primavera | risultato 0-0 | streaming video tv | si comincia!

Diretta Atalanta PESCARA PRIMAVERA/ Video streaming e tv : pochi precedenti recenti : DIRETTA ATALANTA PESCARA PRIMAVERA streaming tv: testa a testa e risultato live del match valevole per la quarta giornata del campionato PRIMAVERA 1.

Dopo aver subito per larga parte del secondo tempo gli attacchi della squadra di Gasperini, lo Shakhtar riesce a venire a capo di una partita incredibile. E' il subentrato Solomon a regalare il successo a San Siro agli uomini di Castro. Le speranze di qualificazione per Gomez e compagni, ancora a zero punti dopo due partite, si riducono al lumicino; anche perchè le prossime due partite saranno ...

72′ Palla dentro per Gomez che viene anticipato da un Pyatov ancora una volta attento in uscita. 71′ Ismaily si libera al cross dopo l'uno-due con Taison, ma non riesce a trovare alcun compagno a rimorchio. La palla torna nella disponibilità dell'Atalanta. 68′ Nello Shakhtar invece è entrato Salomon al posto di Alan Patrick. anche in questo caso, cambio offensivo. 68′ ...

59′ Rimessa laterale per l'Atalanta che prova a rimettere ordine nel suo scacchiere tattico. 57′ Doppio cambio in "casa Atalanta": fuori Ilicic e Hateboer, dentro Malinovskyi e Gosens. 56′ Cross di Ismaily che sbatte su Marlos. Rimessa dal fondo. 55′ Altra azione prolungata dell'Atalanta, che alla fine non riesce a trovare il varco giusto per imbucare verso ...

46′ RICOMINCIA IL MATCH! E' tutto sommato giusto l'1-1 del primo tempo. Dopo un avvio brillante da parte dell'Atalanta, lo Shakhtar è salito di colpi mostrando tecnica ed esperienza. Al gol di testa di Zapata ha risposto un Moraes molto freddo davanti a Gollini. Vedremo che emozioni saprà regalare la ripresa. Finisce qui il primo tempo 45+2′ MARLOS SPACCA LA TRAVERSA! ...

45+2′ Punizione per lo Shakthar dai venticinque metri. Marlos ha subito fallo da Masiello. Ultima emozione del primo tempo. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 45′ Anche Moraes, l'autore del gol, finisce nell'elenco dei cattivi per una sbracciata esagerata ai danni di Palomino. 44′ Ammonito intanto Ilicic che ferma con le cattive la ripartenza di Kovalenko. 44′ ...

37′ Sul rovesciamento di fronte, Duvàn Zapata viene pizzicato in fuorigioco. 36′ Tiro di Alan Patrick dalla distanza: Gollini, ancora una volta, in presa sicura. 34′ Ammonito intanto Stepanenko per un fallo precedente su Hateboer. L'Atalanta riparte dalla sua area di rigore potendo approfittare di una punizione concessa dall'arbitro per un fuorigioco di Kovalenko. 33′ ...

16′ Pyatov PARA IL rigore A Ilicic! L'estremo difensore ucraino si butta alla sua sinistra e para. Sulla respinta poi Hateboer non riesce a trovare il tap-in vincente concludendo sul fondo. 16′ Niente Review sul campo. rigore confermato! 15′ Si va al VAR: la caduta del fantasista sloveno non sembra essere stata naturalissima. 14′ rigore PER L'ATALANTA! Combinazione ...

18.54 Strette di mano, foto di rito e sorteggio. E' tutto pronto a San Siro 18.52 Le squadre fanno il loro ingresso in campo 18.50 Cinque minuti all'inizio, le squadre rientrano negli spogliatoi per le ultime indicazioni da parte degli allenatori. 18.45 Attenzione a Taison che fra gli uomini allenati da Castro è quello che ha mostrato di avere numerosi colpi nel suo repertorio ...

18.30 L'Atalanta dopo il sonoro 4-0 subito a Zagabria all'esordio in Champions League, per mano della Dinamo, si vuole rifare. 18.25 Le squadre sono in campo – sul prato di San Siro – per le operazioni di riscaldamento. h 18.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match: Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Hateboer; Ilicic; Gomez, ...

