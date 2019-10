Diciassettenne salva mamma e figlio dall’annegamento ma perde la vita

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Madre estavano per affogare nell’oceano quando unè intervenuto,ndo laa entrambi. Un gesto che gli è costato la. E’ accaduto in Florida, a Virginia Key Beach: Cristian Burgos ha visto che il bimbo e la madre erano stati trascinati via dalla corrente e non ha esitato prima di buttarsi in mare. Ma iltaggio lo ha messo a dura prova e a sua volta è stato portato a largo dalla corrente. E’ stato così tratto in salvo da alcuni presenti in spiaggia e trasportato d’urgenza al Jackson Memorial Hospital. Come riporta WSVN, Cristian è morto 48 ore dopo. “È stato in grado dire ladi due persone mettendo in pericolo la propria”, ha detto il preside della scuola che Burgos frequentava. “Non c’è nessun altro modo migliore per descriverlo se non la parola ‘Eroe'”, ha aggiunto. L'articolo ...

