Di Maio e Casaleggio | rivolta dentro il M5s | la Carta di Firenze | i

M5S - i dissidenti lanciano la Carta di Firenze : attacco a Di Maio e Casaleggio : Gli auguri di Grillo: «Il Movimento si è stampato nella realtà». L’ex comico benevolo con Zingaretti («Il buon zeppola») e feroce con la Lega di Salvini: «Felice che i buzzurri si siano ben delimitati»

Ecco il documento dei ribelli M5S Affondo contro Di Maio-Casaleggio : Maggiore trasparenza e democrazia interna, coerenza e rispetto dei principi non trattabili, una riorganizzazione che parta dal basso, una rivisitazione dei processi partecipativi, e infine una riformulazione dei metodi di selezione delle... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio nel mirino - rivolta 5 Stelle : rivogliono Beppe Grillo : Il clima all'interno del Movimento 5 Stelle non è dei migliori. Non bastavano i 70 parlamentari pronti a far fuori Luigi Di Maio come capo politico, ora i grillini se la prendono anche con Davide Casaleggio. Nel mirino la presenza del figlio del fondatore all'Onu, che andrà lì nelle vesti di una per

Casaleggio parla all'Onu - Moavero si chiama fuori : evento chiesto da Di Maio : Casaleggio? Non l'ho invitato io. Un po' come disse Papa Francesco a proposito della presenza a Filadelfia dell'allora sindaco Ignazio Marino, anche l'ex ministro degli Esteri Enzo...

M5s - Casaleggio all’Onu per Rousseau : “Parlerò di diritti nell’era digitale. Di Maio? È il capo politico confermato dai nostri iscritti” : Davide Casaleggio all’Onu per promuovere una risoluzione “a difesa dei diritti di cittadinanza digitale“. Il presidente dell’Associazione Rousseau e cofondatore del Movimento 5 stelle parteciperà, come rappresentate della società civile, all’incontro dal titolo ‘Digital Citizenship: Crucial Steps Towards a Universal and Sustainable Society‘, a margine dell’Assemblea delle Nazioni Unite. Un dibattito, ha ...

Casaleggio : "Di Maio è il capo politico del Movimento" : L’incontro dal titolo ‘Digital Citizenship: Crucial Steps Towards a Universal and Sustainable Society’, a margine dell’Assemblea Onu, durante il quale interverrà, come rappresentate della società civile, è al centro dell’intervista di Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, al Corriere della Sera, nella quale il cofondatore del Movimento 5 stelle ribadisce il ruolo di Di ...

Regionali - Davide Casaleggio cerca di convincere Di Maio ad allearsi con il Pd : il timore di rimanere al palo : Sulle possibili alleanze alle prossime elezioni Regionali, il Pd è pronto (come dargli torto), Di Maio chiude, Casaleggio è ancora incerto. Su questo i Cinque Stelle sono divisi: il leader grillino pensa che il voto in Umbria ed Emilia Romagna (oltre a quello in Calabria) sia un'ottima occasione per

Rousseau - sconfitti Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : chi sono i due veri vincitori : Via libera al governo giallo-rosso dalla piattaforma Rousseau dove si sono registrati oltre 63mila sì (il 79,3 per cento) e 16.488 no (20,7 per cento). Gli iscritti hanno dunque approvato la nascita di un esecutivo M5s-Pd ma, come nota Dagospia in un flash sui risultati della votazione, ci sono due

“Record mondiale”. Casaleggio e Di Maio festeggiano il Rousseau-day : Quando gli domandano cosa succederebbe se la piattaforma Rousseau bocciasse il governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio sceglie il no comment. Ha già parlato e detto tutto quello che c'era da dire. Prima mostrandosi in trepidante attesa per l'esito della consultazione (“Vedremo quale

Luigi Di Maio e Casaleggio - la bomba Rousseau. Scenario clamoroso : "Vince il no - scissione in Parlamento" : La piattaforma Rousseau potrebbe far implodere il Movimento 5 Stelle, portando a clamorose conseguenze in Parlamento. È questo secondo un retroscena del Corriere della Sera il grande timore che serpeggia in queste ore tra i grillini. Tra oggi e lunedì è attesa la "chiamata al voto" sulla piattaforma

Paolo Becchi a Di Maio e Casaleggio : "La Rete decreterà le sorti del governo? Ma chissà se Mattarella accetta" : "Non è detto che il suicidio che ha proposto Grillo vada in porto. Viene lasciata agli attivisti la possibilità di opporsi votando sulla piattaforma Rousseau". Paolo Becchi aggiorna lo stallo sulla crisi di governo, che vede due forze politiche - Pd e M5s - alle prese con un matrimonio non solo cont

Luigi Di Maio e Casaleggio - vertice M5s a casa Dettori senza Grillo. Voci sui 10 senatori : salta l'inciucio? : vertice M5s nella casa romana di Pietro Dettori, braccio destro di Davide casaleggio, per recapitare al presidente Sergio Mattarella alle 19 con una linea definita. Presenti il capo politico del Movimento Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, la vice presidente del Senato Paola Tav

Governo - lo Stato maggiore del M5s riunito in una abitazione privata a Roma con Di Maio e Casaleggio : Lo Stato maggiore del Movimento 5 stelle è riunito in una abitazione privata del centro di Roma. Sono ore decisive per l’eventuale formazione del Governo giallorosso e i vertici M5s hanno deciso di riunire i vertici per decidere le prossime mosse ed elaborare una strategia che sia il più possibile condivisa. Non c’è Beppe Grillo, ma sono presenti il capo politico Luigi Di Maio e il figlio del cofondatore del Movimento Davide ...

Governo - vertice M5S con Di Maio - Casaleggio e Fico. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...