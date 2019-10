Decreto rimpatri | Gay Help Line contro la proposta di Di Maio e Bonafede | “Molti dei 13

Rimpatri - firmato il Decreto : tempi più rapidi e intesa con 13 Paesi "sicuri" : In conferenza stampa, Di Maio ha parlato di «un lavoro di squadra», frutto della collaborazione con il collega Bonafede (anche lui M5S) e con la ministra Lamorgese

Cosa c'è nel Decreto sui rimpatri dei migranti : Un'accelerazione dei tempi dei rimpatri da due anni a quattro mesi grazie al "dimezzamento" delle procedure relative all'esame delle domande di protezione internazionale, una lista di tredici Paesi considerati 'sicuri' e un fondo da 50 milioni di euro. Sono i punti cardinali del nuovo decreto interministeriale sulle politiche migratorie presentato oggi alla Farnesina dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio insieme al Guardasigilli Alfonso ...

Il nuovo candidato sindaco di Londra e il Decreto rimpatri di Di Maio : La nostra ultimamente, malgrado l'apparente dinamismo, è noiosetta, quindi ci divertiamo, anche nelle cene del fine settimana, con la politica britannica. C'è un nuovo candidato, da indipendente (anche se ha un passato perfino ministeriale tra i conservatori), a sindaco di Londra. E' un personaggio

Decreto Di Maio sui rimpatri - Zingaretti : 'Così non va bene' : Discontinuità. È un termine che Nicola Zingaretti aveva usato spesso nel momento in cui doveva presentare l'inteso che il suo Partito Democratico iniziava a costruire con il Movimento Cinque Stelle. Il riferimento era ad una cessazione di politiche come quelle rappresentate dalla linea dura nei confronti delle Ong e dell'immigrazione che erano prerogativa del primo governo, dove lo stampo leghista era ben visibile. Non sembra andare in quella ...

Migranti - firmato il Decreto rimpatri : "Tredici Paesi sicuri. E per avere il permesso chi viene da lì dovrà dimostrare di essere in pericolo" : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Non urla ma fatti: si accorciano i tempi da due anni a 4 mesi". Gabrielli: "In Italia manca una modalità di accesso lecito. No alle multe alle ong".