Crisi climatica | l’esperto | “Tutti possiamo dare il nostro contributo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Tutticontribuire a contrastare il cambiamento climatico, in ogni ambito della nostra vita: migliorare l’isolamento termico nelle abitazioni; mangiare meno carne; limitare i viaggi in aereo che costano poco, ma inquinano molto; usare e riusare gli oggetti.” L’invito è arrivato dal climatologo Luca Mercalli, presente al festival Internazionale a Ferrara durante un incontro in collaborazione con Etica Sgr. Gesti virtuosi – ha ricordato il divulgatore scientifico davanti a centinaia di giovani presenti nel cortile del castello estense – che però non bastano per evitare lo scenario peggiore. “Queste sono le possibilità di un singolo – ha detto Mercalli -, il passo successivo attiene alla politica che deve darci gli strumenti per fare quello che poi oltre a queste scelte non è ancora possibile ma lo dovrà diventarlo in ...

Internazionale : “La nostra generazione deve prendere il comando, o ci aspetta un futuro terribile”. Universitaria di 19 anni,… - LaStampa : Una riflessione sulla manifestazioni sulla crisi climatica e l’ambientalismo e la necessità di sostenere l’educazio… - amnestyitalia : #27settembre Oggi migliaia di persone scenderanno in piazza per chiedere azioni concrete e immediate per superare l… -