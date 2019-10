Concorso per 100 Istruttori Amministrativi a Torino | scadenza bando il 28 ottobre

Biagio D'Anelli Vs Eliana Michelazzo/ 'Concorso per Mister Caltagirone - assurdo!' : Biagio D'Anelli attacca Eliana Michelazzo e svela di aver ricevuto una segnalazione: 'Premierà al concorso per Miss e Mister Caltagirone'

Superenalotto di oggi - 3 ottobre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.119 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 3 ottobre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.119 sembra essere il primo ...

Concorso per psicologo - per socio-assistenziale e per archivista : scadenze il 31 ottobre : In queste settimane è possibile prendere parte a nuovi concorsi pubblici per la professione di psicologo, per esecutore socio assistenziale e per archivista. I bandi sono stati emessi dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (psicologo), dall'Istituto Maria Redditi - Alta Valdichiana Senese (socio assistenziale) e dal Comune di Benevento (archivista) ed hanno tutti scadenza fissata per il 31 ottobre. Copertura per 10 psicologi L'ASL Na 2 Nord ...

Concorso Coauditori Amministrativi - 39 posti Ausl Romagna : cosa sapere per partecipare : Pubblicato un nuovo bando di Concorso Coauditori Amministrativi per la copertura di 39 posti a tempo indeterminato in categoria B e livello economico super Bs presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna di Rimini. Ultimo giorno utile per trasmettere la candidatura: 24 Ottobre 2019. Vediamo assieme riserve, requisiti di partecipazione, modalità di invio domanda e prove selettive. Novità sui concorsi pubblici Concorso Coauditori ...

Con il Concorso Vodafone Lost&Found in palio il V-Multi Tracker e un oggetto perduto tanto tempo fa : Vodafone Lost&Found è il nome di un nuovo concorso lanciato dal popolare operatore telefonico per promuovere V-Multi Tracker, ossia il dispositivo studiato per tenere sotto controllo i propri oggetti di valore. Gli utenti interessati a partecipare a tale iniziativa avranno tempo sino al 23 ottobre 2019 per inserire nel form sulla pagina dedicata al concorso i propri dati anagrafici e un breve racconto relativo ad un oggetto perso in passato ...

Concorso Miur : raggiunto l'accordo per l'assunzione di 24.000 insegnanti precari : I sindacati e il Miur hanno siglato un accordo relativo alla stabilizzazione di circa ventiquattromila docenti precari, ovvero che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi. Come già anticipato, l'accordo è stato firmato dal Ministero dell'Istruzione e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda e prevede un decreto legge funzionale a bandire un Concorso ordinario ed uno straordinario....Continua a leggere

Scuola - quiz al pc e un po’ di lezioni : così funziona il Concorso sanatoria per i precari storici : Il concorso è aperto ai precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nella Scuola secondaria, uno dei quali nella classe di concorso per la quale concorrono

Scuola - intesa sul Concorso per i precari. Cattedra per 24mila docenti : L'intesa siglata tra sindacati e Miur a Viale Trastevere prevede un concorso straordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti

