Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici per laureati in biologia, servizioe assistenza sanitaria. I bandi, con scadenza fissata all'ultimo giorno di, verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (), l'Unione Montano Esino Musone () e presso l'Azienda Sanitaria di Omegna ().per un posto di dirigenteLa Fondazione Policlinico IRCCS CA' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha emanato un pubblicoper l'assunzione di un posto di- disciplina 'patologia clinica', per le attività dell'USOD PMA. I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Biologia (classe LM-6); Oppure, Laurea Specialistica in Biologia; Oppure, Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento); Altri titoli equipollenti; Specializzazione nella ...

lukescintu : Concorso biologo, assistente sociale e sanitario: domanda entro 31 ottobre - ConcorsiPubblic : dirigente biologo Caserta - 5 posti - giuseppe_m76 : RT @WorkISJob: < IN SCADENZA > MINISTERO DELLA SALUTE - Concorso per 3 BIOLOGI - 9 FARMACISTI - 10 CHIMICI >> -