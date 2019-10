Cittadinanza | Bonetti | ' d' accordo con ius culturae ma non diventi terreno scontro

Pd - Elena Bonetti vuole la Cittadinanza per i migranti : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae" : "Un errore non approvare la legge sullo ius culturae nella scorsa legislatura". Esordisce così il neo ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, sull'Avvenire. A pochi giorni dalla sua nomina, la piddina ha già annunciato di voler concedere la cittadinanza "in automatico" per i b