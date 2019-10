Ciclismo | Peter Sagan | “Niente mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020”

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) A Rio 2016 il tentativo era stato fatto, purtroppo però con un po’ di sfortuna è andato male. Non ci sarànella prova delladi2020: il fenomeno slovacco infatti ha deciso di non partecipare nel fuori strada nell’appuntamento a Cinque Cerchi. A dichiararlo è stato proprio il tre volte campione del mondo su strada in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. Le sue parole: “La corsa mi piace, ma è troppo difficile inserirla nel mio calendario. A un certo punto bisogna qualificarsi e ci vogliono molte energie e molta preparazione. Magari la farò di nuovo in futuro. Mi piacerebbe andare, ma la corsa in linea sembra troppo dura per me. Ci sono troppe salite”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

Sportpassione3 : Iridato è Mads #Pedersen, che in volata beffa l’azzurro Matteo #Trentin, scattato a 200 metri dall’arrivo. Terzo po… - peterkama : ''Sono orgoglioso della mia nazionale, hanno corso per vincere e il capitano Trentin è stato superlativo''. Così il… - Staschiscio : @uc_bautz @AndreaFrey83 io andavo per la sei Giorni di ciclismo, precedentemente negli anni 60-70 veniva disputata… -