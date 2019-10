Ciclismo – La clamorosa rivelazione | Vincenzo Nibali in ospedale a settembre | terapia del

Mondiali di Ciclismo 2019 – Clamorosa squalifica di Nils Eekhoff - Samuele Battistella è campione del mondo U23 : La squalifica per traino prolungato inflitta all’olandese Eekhoff permette a Battistella di laurearsi campione del mondo nella prova in liner U23 maschile Prima la delusione, poi la meritata gioia. Samuele Battistella vince la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra, balzando in testa grazie alla squalifica di Nils Eekhoff. La giuria ha deciso di ...