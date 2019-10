Chiama Uber per essere accompagnata dall’amante ma l’autista è il marito

Fonte : baritalianews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Negli Stati Uniti d’America, più precisamente in Colombia. Una bella donna aveva deciso di passare il pomeriggio con il suo amante e aveva fissato l’appuntamento in una camera d’albergo. La donna ha prenotatopernel motel. La donna però non sapeva che alla guida della macchina messa a disposizione dac’era il. La relazione clandestina tra la donna e l’amante andava avanti da un anno. I due cercavano sempre di vedersi in zone molto riservate e quel giorno avevano deciso di trovarsi in un albergo che si trovava alla periferia della città. La donna è scesa felicissima da casa ma quando si è avvicinata all’auto che doveva accompagnarla al motel ha riconosciuto ilalla guida. La donna ha cercato di trovare una scusa con il. Ma l’uomo sapeva dove la donna era destinata e ha ...

millionaireit : Uber lancia il servizio #taxi-elicottero, per spostamenti da Manhattan all'aeroporto JFK in soli 8 minuti. Si chiam… - lumosrainbow : @BROWVN84s Si chiama Uber ?? -