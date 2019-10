CdS – Calciomercato Juventus | possibile un clamoroso ritorno in italia

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 5 ottobre 2019)– Nonostante il reparto offensivo della squadra allenata da Maurizio Sarri sia ben fornito (almeno a livello numerico, ndr), la dirigenza del club piemontese sarebbe tentata da un nome a sorpresa. A riportare la notizia, è il quotidiano romano Corriere dello Sport. Fabio Paratici e soci, vorrebbero riportare inStephan El Shaarawy, ex attaccante di Roma e Milan tra le altre. CdS –: bianconeri su El Shaarawy Il nome riportato dal Corriere dello Sport è quantomeno sorprendente. Secondo il quotidiano sportivo, l’italo egiziano avrebbe nostalgia di casa ed in particolare della Serie A. Stephan El Shaarawy, 26enne in forza allo Shanghai Shenhua, potrebbe vestire la maglia della. Sempre secondo il quotidiano, il ragazzo sarebbe potuto arrivare a Torino a parametro zero nel 2020, opzione ancora, ma sulla ...

