Casting per una serie TV da girare a Varese e per alcuni spettacoli a Salerno

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Attualmente sono aperti deiper la ricerca di figure varie di unatelevisiva da girarsi prossimamente a. Sono inoltre aperte tuttora le selezioni di attori, cantanti, ballerini e performers per, in stile educational show, da mettere poi in scena nei prossimi mesi aUnaTv Per realizzare i nuovi episodi della sitcom dal titolo Casa Meme2,televisiva trasmessa dal canale 74 di Telesettelaghi, sono aperte delle selezioni. In particolare, la richiesta è orientata verso figuranti e comparse. Le riprese verranno poi effettuate atra la fine del 2019 e gli inizi del prossimo anno. Per le candidature non sono previste particolari indicazioni, quindi chiunque può proporsi, peraltro senza limiti di età. Isono stati fissati per mercoledì 30 ottobre apresso il MIV (Multisala Impero), dalle ore 20 alle ore ...

SUZANNEGEMMA : CASTING ATTORI E ATTRICI PER DOCUMENTARIO SUL CASO DI “SERENA MOLLICONE” – RETRIBUITO - FbStorchi : RT @betta_simonini: Palomar cerca comparse dai 18 agli 80 anni per la nuova #fiction “La guerra è finita”. Periodo riprese: estate 2019. Se… - enCASTingcalls : ITALY: attori uomini/donne, 18-75, Italiano (fluente), per contemporanea teatrale nazionale #italy # #italian… -