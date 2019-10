Burger King | lo staff si rifiuta di leggere gli ingredienti di un dolce a una donna non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Medina Hall è non vedente e soffre di un’allergia alimentare. Per questo motivo ha chiesto al personale deldi Folkestone di leggerle la lista deglicontenuti nel brownie che voleva ordinare. Ma si è sentita rispondere cheil menù non rientra nelle mansioni che chi lavora nella catena deve svolgere, secondo una precisa policy aziendale. “Sono rimasta scioccata: se avessi mangiato quele ci fossero state noci avrei avuto un forte attacco d’asma e sarei dovuta andare urgentemente in ospedale”, ha detto laalla Bbc. Un portavoce disi è scusato con la, affermando che quanto accaduto non rientra certamente negli standard che ci aspetta vengano mantenuti nei ristoranti della catena. “Stiamo esaminando la questione – ha detto il portavoce – e in ogni caso non esiste alcuna policy che ...

