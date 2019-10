Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019)per un aereo delladecollato dae diretto a. Il comandante ha deciso di atterrare all’aeroporto di-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania, dopo la comparsa diin. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i 165 passeggeri. Restano ancora da capire le cause che hanno generato il. È il secondo caso in due mesi per la. Ad agosto un altro aereo, partito da, era stato costretto a fare una Valencia. E anche in questo caso la causa era un guasto che aveva provocato un’enorme nuvola diin. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori erano stati fatti scendere con lo sci. L'articoloind’emergenza aper unproviene da Il ...

SkyTG24 : British Airways, atterraggio di emergenza per il volo Bari-Londra - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: British Airways: fumo in cabina, atterraggio d’emergenza a Basilea per un volo Bari-Londra -