Bosnia | migrante tunisino muore con i piedi in cancrena | respinto al confine dalla

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il viaggio di Alì è finito dove era iniziato. In, a pochi chilometrifrontiera. Da qui era partito, quest’inverno, con la speranza di raggiungere l’Europa. Qui è morto il 21 settembre all’ospedale di Bihac dopo aver passato sette mesi conin. Bloccato senza documenti, era statopolizia croata. Aveva raccontato di essere stato lasciato al gelo della montagna, in mezzo alla neve, senza vestiti e senza scarpe. Si chiamava Khobeib, ma era conosciuto da tutti come Alì. Aveva 31 anni ed era nato in Tunisia. La sua è una delle tante storie di violenza che arrivano daltra lae la Croazia, porta d’ingresso d’Europa che da più di un anno si è trasformata in una sorta di micidiale imbuto per i migranti in viaggio sulla rotta balcanica. A rendere visibile l’immagine del suo corpo martoriato sono stati ...

