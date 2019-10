Bocelli canta “Fratelli d’Italia” e raccoglie fondi per Camerino

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2019) Mano ferma sul cuore, Andreahato "Fratelli d'Italia" nell'aula del Senato. Il tenore italiano si è esibito per "La voce del cuore: musica per", ottavo appuntamento di "Senato&Cultura", rassegna voluta dalla Presidente Elisabetta Casellati. In aula ad accompagarlo anche il figlio, Matteo, la violinista Anastasiya Petrishak e l'Orchestra di Fiati "Città di", diretta dal Maestro Carlo Bernini. Un concerto organizzato perreper l'Accademia Musicale di, che serviranno a ricostruire il Palazzo della Musica, danneggiato dal sisma del 2016.

