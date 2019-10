Bocca | “Sarri e Conte si somigliano | machi latini | antidemocratici | hanno il culto di sé”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2019) Fabriziosu Repubblica si sofferma sui rapporti trae Sarri, non proprio idilliaci, e si domanda il perché. Forse è solo il copione. Perché sono bei caratterini, entrambi fumantini, orgogliosamente antipatici e insopportabilmente presuntuosi – potrebbero mai pensare i due che qualcuno nel globo possa fare un calcio migliore del loro? Che qualcuno possa avere ragione e loro torto? –, o forse perché abbiamo bisogno di un Trap e un Liedholm, un Sacchi e un Capello, un Lippi e un Ancelotti, un Allegri e un Mourinho, un Agroppi e un Fascetti PerSarri esono molto più simili di quanto li si voglia vendere. Detto che uno è un teorico che non ha fatto il calciatore, e che l’altro è stato un calciatore che non fa il teorico, sono entrambi leader assoluti, non democratici (anche se Sarri è “comunista così”),ildi loro stessi, sono insindacabili, ...

