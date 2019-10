Bobo Vieri e Costanza Caracciolo | un altro figlio dopo Stella? La rivelazione a Verissimo

Vieri e Costanza : è Bobo show a Verissimo - l’intervista conquista tutti : Costanza Caracciolo e Vieri a Verissimo: è Bobo show su Canale 5, le reazioni di Silvia Toffanin e del pubblico Costanza Caracciolo e Christian Vieri sbarcano per la prima volta in coppia a Verissimo e in un attimo la trasmissione si trasforma nel ‘Bobo show’. L’ex calciatore è stato un rullo di battute genuine, simpatiche, […] L'articolo Vieri e Costanza: è Bobo show a Verissimo, l’intervista conquista tutti ...

Verissimo - Bobo Vieri e Costanza innamoratissimi : "Mi aspetto altro più avanti..." : Nella puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato prossimo su Canale5, saranno presenti in studio, per la prima volta insieme, Christian Vieri e Costanza Caracciolo. "Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, mag

Inter-Juve - il doppio ex Bobo Vieri : “sarà spettacolo vero” - le indicazioni sui singoli : Si avvicina il big match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si gioca la sfida scudetto tra Inter e Juventus, l’ex di entrambe le squadre è Bobo Vieri che dà importanti indicazioni sulla partita in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sarà spettacolo vero al Meazza. Il mondo ci guarda, stadio pieno, colori meravigliosi, atmosfera unica, come solo San Siro strapieno sa regalare. In campo ...

Inter-Udinese 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : a San Siro torna Bobo Vieri. Ah - no - è Sensi… [FOTO] : Inter-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Terzo ed ultimo anticipo del sabato di questa terza giornata di Serie A. A San Siro di fronte Inter e Udinese, Conte contro Tudor, ex compagni alla Juventus. Il primo vuole rimanere a punteggio pieno dopo i successi contro Lecce e Cagliari, il secondo proverà a fare lo sgambetto ad un’altra milanese dopo la vittoria sul Milan alla prima. Finisce 1-0, l’Inter vince ancora grazie ...

Bobo Vieri - vacanze da bomber con Costanza e Stella : Gli anni di follie e sregolatezze se li è lasciati alle spalle, Bobo Vieri ha messo la testa a posto ed è un marito modello per Costanza Caracciolo e un papà affettuoso con la figlia Stella, come dimostrano le foto della loro vacanza a Formentera pubblicate dal settimanale Gente. In acqua gioca con le sue donne, scherza con la piccolina, le insegna a nuotare e non ha occhio che per lei. Costanza, a 9 mesi dal parto, ha recuperato una forma ...

Bobo Vieri - vacanze da bomber con Costanza e Stella : Gli anni di follie e sregolatezze se li è lasciati alle spalle, Bobo Vieri ha messo la testa a posto ed è un marito modello per Costanza Caracciolo e un papà affettuoso con la figlia Stella, come dimostrano le foto della loro vacanza a Formentera pubblicate dal settimanale Gente. In acqua gioca con le sue donne, scherza con la piccolina, le insegna a nuotare e non ha occhio che per lei. Costanza, a 9 mesi dal parto, ha recuperato una forma ...

Tiki Taka : confermata Wanda Nara - arrivano Bobo Vieri e Antonio Cassano : Wanda Nara - Tiki Taka Con il campionato di Serie A 2019-2020, tornerà anche Tiki Taka. Condotto ancora una volta da Pierluigi Pardo, il programma calcistico inaugurerà la nuova stagione – di ritorno su Italia 1 – con uno speciale domenica 25 agosto in prima serata a partire dalle 21.30. Questa non sarà però l’unica novità degna di nota della trasmissione. Oltre alla riconfermata Wanda Nara, procuratrice sportiva del ...

Intervista : Bobo Vieri – «Vi racconto la mia vita da bomber meravigliosamente normale tra musica calcio e famiglia» : «La mia è una vita da bomber meravigliosamente normale, non credere ai gossip e alle parole degli invidiosi capito?». Bobo Vieri, superstar del calcio mondiale ed uno dei miglior attaccanti al mondo, classe 1973, descrive così sorridendo la sua nuova vita da padre accanto alla compagna Costanza Caracciolo, tracciando un bilancio dei suoi successi sportivi umani e professionali. Appese le scarpe al chiodo, ma solo a livello agonistico, Bobo è ...